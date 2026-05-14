中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phố đi bộ hút khách cuối tuần, vì sao phụ huynh vẫn “né” đồ ăn vặt cho trẻ?

Thứ Năm, 06:30, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cứ hai tuần một lần, phố đi bộ ở phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La lại đông kín người vui chơi, thưởng thức ẩm thực. Nhưng giữa những gian hàng rực rỡ ánh đèn, nhiều phụ huynh vẫn thấp thỏm khi hàng loạt bánh kẹo, đồ ăn vặt không nhãn mác, không hạn sử dụng được bày bán công khai.

Đều đặn 2 tuần một lân, vào tối thứ 7, phố đi bộ trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La lại rực rỡ ánh đèn, đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, trải nghiệm văn hóa các dân tộc, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và khám phá ẩm thực đường phố.

Thế nhưng, phía sau không khí náo nhiệt ấy vẫn còn những nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt trong Tháng hành động Vệ sinh an toàn thực phẩm năm nay, câu chuyện quản lý chất lượng đồ ăn, thức uống tại phố đi bộ đang được nhiều người dân quan tâm.

pho di bo hut khach cuoi tuan, vi sao phu huynh van ne do an vat cho tre hinh anh 1
Phố đi bộ ở phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La nhộn nhịp vào tối thứ 7.

Cùng bà nội dạo chơi phố đi bộ vào dịp cuối tuần đã trở thành niềm vui của bé Thùy Linh. Bên cạnh những quầy hàng thú bông xinh xắn, bé Linh còn thích những khay kẹo chíp chíp có đủ màu sắc xanh, đỏ rất bắt mắt. Thích là vậy nhưng bà nội Thùy Linh lại không đáp ứng mỗi khi cháu đòi mua.

Không khó để bắt gặp tại phố đi bộ này những chiếc xe đẩy bán đủ loại kẹo chíp chíp  sặc sỡ sắc màu, không có bao bì, nhãn mác, xuất xứ nguồn gốc hay hạn sử dụng, trong khi giá bán cũng không hề rẻ, 250.000đ/kg. Điều đáng nói, phần lớn người tiêu dùng chỉ có thể đánh giá bằng cảm quan, trong khi nguy cơ mất an toàn thực phẩm luôn hiện hữu. 

"Nhìn hàng hóa bán ở đường phố mà không được đậy kín, không có bao bì gì. Bánh kẹo đảm bảo phải có bao bì, nhãn mác, chứ ở đây là họ đổ ra khay nên tôi cũng không dám ăn", bà Nguyễn Thị Hà, phường Tô Hiệu chia sẻ.

pho di bo hut khach cuoi tuan, vi sao phu huynh van ne do an vat cho tre hinh anh 2
Tại phố đi bộ có nhiều chiếc xe đẩy bán đủ loại kẹo chíp chíp  sặc sỡ sắc màu thu hút rất đông các em nhỏ.
pho di bo hut khach cuoi tuan, vi sao phu huynh van ne do an vat cho tre hinh anh 3
Kẹo không có bao bì nhãn mác, với màu sắc bắt mắt mà không biết nguyên liệu, hạn sử dụng.

Thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển, thực phẩm đường phố nếu không được bảo quản đúng cách rất dễ gây ôi thiu, ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trong khi đó, phố đi bộ là nơi tập trung đông người, lượng hàng quán lưu động lớn, việc kiểm soát an toàn thực phẩm càng cần được siết chặt hơn.

Ông Hà Minh Tôn, Phó Trưởng phòng Hành chính, Nghiệp vụ Tổng hợp, Chi cục Quản lý Thị trường, Sở Công thương tỉnh Sơn La cho biết: "Đối với hàng hoá là thực phẩm bắt buộc phải có nội dung như là định lượng, ngày tháng năm sản xuất, hạn sử dụng cũng như thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng. Ngoài ra phải có thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, thông tin của Công ty cũng như là địa chỉ sản xuất của Công ty cũng như cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó".

pho di bo hut khach cuoi tuan, vi sao phu huynh van ne do an vat cho tre hinh anh 4
Nhiều người còn mua về làm quà cho trẻ nhỏ.
pho di bo hut khach cuoi tuan, vi sao phu huynh van ne do an vat cho tre hinh anh 5
Dù không có nguồn gốc xuất xứ, giá bán cũng không hề rẻ với giá 250.000đ/kg.

Bên cạnh công tác kiểm tra, nhiều ý kiến cho rằng cần yêu cầu các hộ ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, niêm yết nguồn gốc hàng hóa và nâng cao ý thức của người bán.

Đối với các mặt hàng bánh kẹo dành cho trẻ em, cần kiên quyết loại bỏ sản phẩm không nhãn mác, không hạn sử dụng để tránh nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

"Trong thời gian tới, Phòng cũng tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục xây dựng kế hoạch tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát, kiểm soát các hoạt động trong phố đi bộ. Đối với hàng hóa là thực phẩm, lực lượng quản lý thị trường khuyến cáo tới người tiêu dùng trước khi mua cũng nên mua những hàng hóa có bao bì, rõ nguồn gốc xuất xứ, tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng", ông Hà Minh Tôn cho biết thêm.

Một phố đi bộ hấp dẫn không chỉ ở âm thanh sôi động, sắc màu văn hóa, hay những món ăn thơm ngon, mà còn phải là điểm đến an toàn, văn minh và tạo được niềm tin cho người dân, du khách.

Khi những nỗi lo về an toàn thực phẩm còn hiện hữu, rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn từ chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, sự tự giác của người kinh doanh và cả sự lựa chọn thông thái của người tiêu dùng. Có như vậy, phố đi bộ này mới thực sự trở thành không gian văn hóa – du lịch an toàn, thân thiện và đáng nhớ trong lòng du khách.

Nhóm PV/VOV-Tây Bắc
Tag: đồ ăn vặt an toàn vệ sinh thực phẩm mất an toàn vệ sinh thực phẩm Sơn La
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội siết chặt an toàn thực phẩm dịp nghỉ lễ
Hà Nội siết chặt an toàn thực phẩm dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài nhiều ngày, nhu cầu vui chơi, ăn uống của người dân và du khách tại Hà Nội tăng cao.

Hà Nội siết chặt an toàn thực phẩm dịp nghỉ lễ

Hà Nội siết chặt an toàn thực phẩm dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài nhiều ngày, nhu cầu vui chơi, ăn uống của người dân và du khách tại Hà Nội tăng cao.

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú ở vùng cao Lai Châu
Đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú ở vùng cao Lai Châu

VOV.VN - Giáo dục không chỉ dạy chữ mà còn nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Tại các tỉnh Tây Bắc, nhiều trường chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, đặc biệt đảm bảo an toàn thực phẩm, nhằm bảo vệ sức khỏe, tạo niềm vui và “níu chân” học sinh vùng cao đến lớp.

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú ở vùng cao Lai Châu

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú ở vùng cao Lai Châu

VOV.VN - Giáo dục không chỉ dạy chữ mà còn nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Tại các tỉnh Tây Bắc, nhiều trường chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, đặc biệt đảm bảo an toàn thực phẩm, nhằm bảo vệ sức khỏe, tạo niềm vui và “níu chân” học sinh vùng cao đến lớp.

Trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm bị "xé lẻ", tập trung nhiều vào giấy phép
Trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm bị "xé lẻ", tập trung nhiều vào giấy phép

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, thực trạng quản lý an toàn thực phẩm hiện nay đang lâm vào tình trạng "phân tán", "xé lẻ", dẫn đến thiếu hiệu quả.

Trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm bị "xé lẻ", tập trung nhiều vào giấy phép

Trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm bị "xé lẻ", tập trung nhiều vào giấy phép

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, thực trạng quản lý an toàn thực phẩm hiện nay đang lâm vào tình trạng "phân tán", "xé lẻ", dẫn đến thiếu hiệu quả.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục