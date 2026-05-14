Phố đi bộ hút khách cuối tuần, vì sao phụ huynh vẫn “né” đồ ăn vặt cho trẻ?

Đều đặn 2 tuần một lân, vào tối thứ 7, phố đi bộ trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La lại rực rỡ ánh đèn, đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, trải nghiệm văn hóa các dân tộc, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và khám phá ẩm thực đường phố.

Thế nhưng, phía sau không khí náo nhiệt ấy vẫn còn những nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt trong Tháng hành động Vệ sinh an toàn thực phẩm năm nay, câu chuyện quản lý chất lượng đồ ăn, thức uống tại phố đi bộ đang được nhiều người dân quan tâm.

Cùng bà nội dạo chơi phố đi bộ vào dịp cuối tuần đã trở thành niềm vui của bé Thùy Linh. Bên cạnh những quầy hàng thú bông xinh xắn, bé Linh còn thích những khay kẹo chíp chíp có đủ màu sắc xanh, đỏ rất bắt mắt. Thích là vậy nhưng bà nội Thùy Linh lại không đáp ứng mỗi khi cháu đòi mua.

Không khó để bắt gặp tại phố đi bộ này những chiếc xe đẩy bán đủ loại kẹo chíp chíp sặc sỡ sắc màu, không có bao bì, nhãn mác, xuất xứ nguồn gốc hay hạn sử dụng, trong khi giá bán cũng không hề rẻ, 250.000đ/kg. Điều đáng nói, phần lớn người tiêu dùng chỉ có thể đánh giá bằng cảm quan, trong khi nguy cơ mất an toàn thực phẩm luôn hiện hữu.

"Nhìn hàng hóa bán ở đường phố mà không được đậy kín, không có bao bì gì. Bánh kẹo đảm bảo phải có bao bì, nhãn mác, chứ ở đây là họ đổ ra khay nên tôi cũng không dám ăn", bà Nguyễn Thị Hà, phường Tô Hiệu chia sẻ.

Tại phố đi bộ có nhiều chiếc xe đẩy bán đủ loại kẹo chíp chíp sặc sỡ sắc màu thu hút rất đông các em nhỏ.

Kẹo không có bao bì nhãn mác, với màu sắc bắt mắt mà không biết nguyên liệu, hạn sử dụng.

Thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển, thực phẩm đường phố nếu không được bảo quản đúng cách rất dễ gây ôi thiu, ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trong khi đó, phố đi bộ là nơi tập trung đông người, lượng hàng quán lưu động lớn, việc kiểm soát an toàn thực phẩm càng cần được siết chặt hơn.

Ông Hà Minh Tôn, Phó Trưởng phòng Hành chính, Nghiệp vụ Tổng hợp, Chi cục Quản lý Thị trường, Sở Công thương tỉnh Sơn La cho biết: "Đối với hàng hoá là thực phẩm bắt buộc phải có nội dung như là định lượng, ngày tháng năm sản xuất, hạn sử dụng cũng như thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng. Ngoài ra phải có thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, thông tin của Công ty cũng như là địa chỉ sản xuất của Công ty cũng như cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó".

Bên cạnh công tác kiểm tra, nhiều ý kiến cho rằng cần yêu cầu các hộ ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, niêm yết nguồn gốc hàng hóa và nâng cao ý thức của người bán.

Đối với các mặt hàng bánh kẹo dành cho trẻ em, cần kiên quyết loại bỏ sản phẩm không nhãn mác, không hạn sử dụng để tránh nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

"Trong thời gian tới, Phòng cũng tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục xây dựng kế hoạch tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát, kiểm soát các hoạt động trong phố đi bộ. Đối với hàng hóa là thực phẩm, lực lượng quản lý thị trường khuyến cáo tới người tiêu dùng trước khi mua cũng nên mua những hàng hóa có bao bì, rõ nguồn gốc xuất xứ, tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng", ông Hà Minh Tôn cho biết thêm.

Một phố đi bộ hấp dẫn không chỉ ở âm thanh sôi động, sắc màu văn hóa, hay những món ăn thơm ngon, mà còn phải là điểm đến an toàn, văn minh và tạo được niềm tin cho người dân, du khách.

Khi những nỗi lo về an toàn thực phẩm còn hiện hữu, rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn từ chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, sự tự giác của người kinh doanh và cả sự lựa chọn thông thái của người tiêu dùng. Có như vậy, phố đi bộ này mới thực sự trở thành không gian văn hóa – du lịch an toàn, thân thiện và đáng nhớ trong lòng du khách.