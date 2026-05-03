Hà Nội siết chặt an toàn thực phẩm dịp nghỉ lễ

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong dịp này, toàn thành phố dự kiến ghi nhận hàng triệu lượt khách tham quan, kéo theo mức tiêu thụ thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn tăng từ 20 đến 30% so với ngày thường.

Trước áp lực đó, thành phố đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung vào các khu vực đông khách, tuyến phố ẩm thực, điểm du lịch… nhằm kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Dịp nghỉ lễ, chị Minh đến từ Phú Thọ đưa cả gia đình lên khu vực hồ Hoàn Kiếm vui chơi từ sớm. Sau nhiều lần đắn đo giữa các hàng quán, chị quyết định chọn một nhà hàng có bếp mở, nguyên liệu được trưng bày rõ ràng. Chị Minh cho biết, sau những thông tin về mất an toàn thực phẩm trước đây, gia đình chị luôn ưu tiên tiêu chí “ăn sạch” hơn “ăn rẻ”, nhất là khi đi chơi dịp lễ đông đúc: “Tôi cảm thấy rất là yên tâm khi mà Gia đình tôi năm nay ở lại Hà Nội chơi lễ, đi phố đi bộ, ăn uống cũng nhiều hơn. Nhưng mình chọn quán nhìn sạch sẽ, đông khách, có niêm yết rõ ràng để yên tâm”.

Giữa không khí nhộn nhịp của các tuyến phố ẩm thực Hà Nội dịp nghỉ lễ, nhiều du khách quốc tế cũng tỏ ra khá yên tâm khi lựa chọn điểm ăn uống. Anh Sim là du khách Hàn Quốc đã sinh sống tại Việt Nam 5 năm chia sẻ cảm nhận của mình: "Tôi cảm thấy yên tâm khi thấy thực phẩm được chế biến ngay tại chỗ, không gian sạch sẽ và có nhiều người địa phương đến ăn. Điều đó khiến tôi tin tưởng hơn vào chất lượng”.

Trước áp lực phục vụ tăng cao trong dịp nghỉ lễ, nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống tại Hà Nội đã chủ động siết chặt các khâu kiểm soát chất lượng. Anh Vĩnh phụ trách bếp ăn tại một cửa hàng không chỉ đáp ứng nhu cầu đông khách, mà anh còn đặt yếu tố an toàn thực phẩm lên hàng đầu: “Việc đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm cũng là những yếu tố đầu tiên mình suy nghĩ đến. Để đảm bảo làm sao mà mình phục vụ cho chất lượng của mình tốt nhất và đảm bảo cho mọi người không gặp vấn đề về an toàn thực phẩm”.

Trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng Hà Nội đã kiểm tra nhiều cơ sở, trong đó tập trung vào nhóm thực phẩm tiêu thụ lớn như thịt, hải sản, đồ ăn chế biến sẵn. Các hành vi vi phạm như sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, điều kiện vệ sinh không đảm bảo… đều bị xử lý nghiêm.

Ông Đặng Thanh Phong – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết: “Chúng tôi cũng chỉ đạo UBND các phường tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, nhất là đối với thức ăn đường phố để đảm bảo cho các du khách đến thủ đô trong những ngày nghỉ lễ. Cương quyết xử lý những cơ sở không rõ nguồn gốc, nguyên liệu đưa vào sản xuất cũng như là phục vụ người dân trong thời gian nghỉ lễ và cả thời gian tiếp theo”.

Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, cùng với ý thức ngày càng nâng cao của người dân và cơ sở kinh doanh, đang tạo nên một “hàng rào” kiểm soát nhiều lớp, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trong những ngày cao điểm. Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội bước vào những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao khiến nguy cơ thực phẩm ôi thiu, nhiễm khuẩn gia tăng, công tác kiểm soát càng trở nên cấp thiết.

Đây cũng là thời điểm các cơ sở kinh doanh buộc phải siết chặt hơn nữa khâu bảo quản, chế biến, nhằm hạn chế tối đa rủi ro cho người tiêu dùng.