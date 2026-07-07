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Phụ huynh và học sinh trải nghiệm sản phẩm giáo dục chất lượng cao của Hàn Quốc

Thứ Ba, 15:49, 07/07/2026
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VOV.VN - Tại các không gian trưng bày, các gia đình đã trải nghiệm các sản phẩm giáo dục, thời trang, thực phẩm dinh dưỡng và hóa mỹ phẩm, kết hợp vui chơi và trải nghiệm sáng tạo dành cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA Hanoi), trực thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết, từ ngày 2 - 4/7, tại tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Triển lãm Thương hiệu và Giải trí Hàn Quốc (KBEE) kết hợp Hội chợ Ẩm thực ASEAN - Hàn Quốc 2026 đã được Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức thành công.

Sự kiện đã kết hợp các hoạt động marketing quy mô lớn thông qua mô hình giao thương trực tiếp B2B, B2C, nhằm tăng cường quảng bá mạnh mẽ thương hiệu và đưa đến trải nghiệm thực tế hàng tiêu dùng, ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc tới người tiêu dùng Việt Nam.

phu huynh va hoc sinh trai nghiem san pham giao duc chat luong cao cua han quoc hinh anh 1
KIDS Zone - không gian trưng bày của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực - Ảnh: KOTRA Hanoi

Nổi bật tại sự kiện là khu phức hợp dành cho mẹ và bé - KIDS Zone. Đây là không gian trưng bày của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực như công nghệ giáo dục, thời trang, thực phẩm dinh dưỡng và hóa mỹ phẩm, kết hợp vui chơi và trải nghiệm sáng tạo dành cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Trong suốt sự kiện, hàng trăm gia đình đã cùng nhau thử nghiệm các sản phẩm của Hàn Quốc như làm tranh đất nặn, tô màu, khám phá thế giới Safari thông qua công nghệ thực tế tăng cường (AR), tạo hình bằng cát động lực, hóa thân vào các trò chơi nhập vai và học tập thông qua các ứng dụng công nghệ số như AR, VR, XR và AI.

Bên cạnh đó, sân khấu sự kiện mỗi ngày đều diễn ra nhiều chương trình giải trí hấp dẫn như nghệ thuật tạo hình bóng bay, biểu diễn bong bóng nghệ thuật, ảo thuật, các trò chơi giao lưu cùng MC và nhiều phần quà dành cho khách tham gia, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động và hấp dẫn. Bên cạnh các gia đình, các em nhỏ từ các trường mầm non như Hatomi, Kids Smile cũng vô cùng hào hứng và thích thú với các trải nghiệm tại sự kiện.

Tại sự kiện, ông Kim Sang-su, Trưởng nhóm Marketing Quốc tế của công ty Bogeun đến từ Hàn Quốc cho biết, công ty chuyên phát triển các sản phẩm giáo dục dành cho trẻ em, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như AR, VR và AI. Mục tiêu của công ty khi tham gia triển lãm là giới thiệu đến thị trường Việt Nam những sản phẩm giáo dục chất lượng cao của Hàn Quốc, với mong muốn trở thành một doanh nghiệp có thể đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành giáo dục Việt Nam.

phu huynh va hoc sinh trai nghiem san pham giao duc chat luong cao cua han quoc hinh anh 2
Các doanh nghiệp giới thiệu đến thị trường Việt Nam những sản phẩm giáo dục chất lượng cao của Hàn Quốc - Ảnh: KOTRA Hanoi

Tại khu vực KIDS Zone, hơn 200 phiếu khảo sát trong lĩnh vực mẹ và bé đã nhận được sự quan tâm chi tiết của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam. Hoạt động này mang lại ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá mức độ đón nhận của thị trường, đo lường sự hài lòng của khách hàng và cung cấp cơ sở để doanh nghiệp Hàn Quốc hoàn thiện sản phẩm, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp trước khi mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam.

KBEE Hanoi 2026 thu hút tổng cộng hơn 20.000 lượt khách tham quan đã mở ra cơ hội hợp tác thương mại hiệu quả, tìm kiếm đối tác tiềm năng giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc thông qua mô hình giữa K-Culture và K-Consumer Products.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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