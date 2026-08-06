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Phú Thọ, Thái Nguyên thống nhất nghiên cứu đầu tư hầm Tam Đảo gần 5.800 tỷ đồng

Thứ Năm, 12:01, 06/08/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo hai tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên thống nhất phối hợp nghiên cứu đầu tư hầm đường bộ Tam Đảo theo phương thức PPP với tổng vốn dự kiến khoảng 5.800 tỷ đồng, kỳ vọng tạo đột phá kết nối giao thông, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội.

Đề xuất đầu tư hầm đường bộ Tam Đảo theo phương thức PPP

UBND tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị trao đổi phương án triển khai Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Tam Đảo kết nối giữa hai địa phương.

phu tho, thai nguyen thong nhat nghien cuu dau tu ham tam Dao gan 5.800 ty dong hinh anh 1
Dự án hầm đường bộ Tam Đảo - dự án được đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.800 tỷ đồng.

Các đại biểu đã thảo luận về hướng tuyến, phương án đầu tư, khả năng huy động nguồn lực cũng như các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của dự án.

Theo báo cáo của Tập đoàn Đèo Cả - đơn vị đề xuất lập dự án, hầm đường bộ Tam Đảo được nghiên cứu đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.800 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, ngân sách Nhà nước dự kiến tham gia khoảng 50%, phần còn lại do nhà đầu tư huy động. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029, thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 30 năm.

Đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn phương án tuyến xuyên tâm từ sườn Đông sang sườn Tây dãy Tam Đảo. Theo phương án này, hầm có chiều dài khoảng 2 km, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 18,8 km.

Theo đánh giá, đây là phương án tạo tuyến kết nối ngắn nhất giữa tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Phú Thọ và Thủ đô Hà Nội, đồng thời góp phần hạn chế tác động đến môi trường tự nhiên.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích sự cần thiết của dự án, phương án hướng tuyến, giải pháp kỹ thuật, hình thức đầu tư, khả năng huy động nguồn lực cũng như các vấn đề liên quan đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, bảo vệ môi trường và bảo vệ rừng.

Một số ý kiến đề nghị hai địa phương nghiên cứu tăng tỷ lệ vốn ngân sách Nhà nước tham gia dự án, đồng thời sớm hoàn thiện các phương án hướng tuyến, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị nguồn vật liệu ngay từ giai đoạn đầu để bảo đảm tiến độ triển khai.

Kỳ vọng tạo động lực liên kết vùng và phát triển kinh tế

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, việc đầu tư hầm đường bộ Tam Đảo sẽ góp phần hiện thực hóa biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh, đồng thời mở rộng không gian liên kết vùng, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và thu hút đầu tư.

phu tho, thai nguyen thong nhat nghien cuu dau tu ham tam Dao gan 5.800 ty dong hinh anh 2
 Lãnh đạo hai tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên khảo sát thực địa khu vực triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị các sở, ngành và địa phương của hai tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và Tập đoàn Đèo Cả để rà soát, hoàn thiện phương án nghiên cứu đầu tư, bảo đảm dự án có tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Trần Duy Đông cũng yêu cầu nghiên cứu kỹ phương án huy động nguồn lực, đánh giá đầy đủ tác động môi trường, phương án giải phóng mặt bằng và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án để làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Đồng quan điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn cho rằng khi được triển khai, hầm đường bộ Tam Đảo sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông, hình thành tuyến kết nối ngắn nhất giữa Thái Nguyên với Phú Thọ và Thủ đô Hà Nội.

Theo ông Vương Quốc Tuấn, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải, tăng cường liên kết vùng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch của cả hai địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị các sở, ngành hai tỉnh tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn và nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, rà soát quy hoạch, hoàn thiện phương án kỹ thuật, phương án tài chính và các thủ tục liên quan nhằm bảo đảm dự án có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Trước hội nghị, đoàn công tác của hai tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên đã khảo sát thực địa khu vực dự kiến triển khai Dự án hầm đường bộ Tam Đảo trên địa bàn xã Tam Đảo.

Đoàn đã kiểm tra hiện trạng tại khu vực ngã tư Hợp Châu và đập hồ Xạ Hương nhằm đánh giá điều kiện triển khai, thống nhất một số nội dung kỹ thuật phục vụ công tác nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án.

Theo kế hoạch, các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn và nhà đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, phương án kỹ thuật và tài chính để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trong thời gian tới.

Phi Long/VOV.VN
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