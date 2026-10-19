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Phú Thọ thu nhận mẫu ADN hơn 3.400 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Thứ Hai, 16:28, 19/10/2026
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VOV.VN - Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại Phú Thọ đợt 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 27/10, dự kiến thực hiện với hơn 3.400 người tại 21 đơn vị hành chính cấp xã, góp phần xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

 

Ưu tiên thu nhận mẫu ADN thân nhân thuộc họ ngoại của liệt sĩ

Từ ngày 19 đến 27/10/2026, Công an tỉnh Phú Thọ triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Hoạt động dự kiến thực hiện đối với hơn 3.400 thân nhân tại 21 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, với sự tham gia của 12 tổ công tác.

phu tho thu nhan mau adn hon 3.400 than nhan liet si chua xac dinh danh tinh hinh anh 1
Công an tỉnh Phú Thọ triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình sau nhiều năm mong mỏi tìm lại người thân.

Theo kế hoạch, đối tượng thu nhận mẫu ADN trong đợt này là thân nhân thuộc họ ngoại của liệt sĩ chưa xác định được danh tính, gồm: mẹ đẻ liệt sĩ; mẹ đẻ của mẹ đẻ liệt sĩ (bà ngoại); anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ; con của chị gái, em gái liệt sĩ.

phu tho thu nhan mau adn hon 3.400 than nhan liet si chua xac dinh danh tinh hinh anh 2
Sau khi thu nhận, các mẫu ADN sẽ được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ đối chiếu, xác minh và từng bước xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

 Việc thu nhận mẫu ADN được triển khai theo kế hoạch, bảo đảm đúng đối tượng, quy trình và yêu cầu chuyên môn. Các tổ công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, xác minh thông tin thân nhân, đồng thời bố trí địa điểm thu nhận tại trụ sở Đảng ủy, UBND cấp xã và những địa điểm phù hợp khác để tạo thuận lợi cho người dân.

Đối với thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng đi lại, lực lượng Công an sẽ bố trí tổ công tác đến tận nhà thu nhận mẫu ADN. Cách làm này nhằm bảo đảm quá trình triển khai chu đáo, thuận tiện, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với các gia đình liệt sĩ.

phu tho thu nhan mau adn hon 3.400 than nhan liet si chua xac dinh danh tinh hinh anh 3
Hoạt động dự kiến thực hiện đối với hơn 3.400 thân nhân tại 21 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, với sự tham gia của 12 tổ công tác.

Góp phần xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Sau khi thu nhận, các mẫu ADN sẽ được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ đối chiếu, xác minh và từng bước xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đây không chỉ là nhiệm vụ có ý nghĩa khoa học mà còn thể hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

phu tho thu nhan mau adn hon 3.400 than nhan liet si chua xac dinh danh tinh hinh anh 4
Công an sẽ bố trí tổ công tác đến tận nhà thu nhận mẫu ADN.

Thông qua đợt thu nhận mẫu ADN lần này, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi, quê hương, đáp ứng niềm mong đợi của thân nhân và gia đình.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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