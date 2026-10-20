Thu nhận 349 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ ngay trong ngày đầu đợt 2

Ngày 19/10, ngày đầu triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính năm 2026, Công an tỉnh Phú Thọ đã thu nhận 349/412 mẫu đăng ký, đạt tỷ lệ 84,71%. Kết quả này thể hiện sự chủ động của lực lượng Công an và sự phối hợp của các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Phú Thọ thu nhận 349 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ ngay trong ngày đầu đợt 2.

Trong ngày đầu triển khai, việc thu nhận mẫu ADN được tổ chức tại 3 trạm thu nhận, thuộc địa bàn 15 đơn vị Công an cấp xã, phường. Trong tổng số 349 trường hợp đã được thu nhận mẫu, có 7 trường hợp là thân nhân liệt sĩ từ tỉnh ngoài được hỗ trợ.

Quá trình triển khai được thực hiện theo kế hoạch, bảo đảm đúng đối tượng, quy trình và yêu cầu chuyên môn. Lực lượng Công an phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, xác minh thông tin, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ hoàn thiện các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia.

Phú Thọ triển khai đợt 2 thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ năm 2026.

Đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu hoặc gặp khó khăn trong đi lại, lực lượng Công an đã bố trí tổ công tác đến tận nhà thu nhận mẫu ADN. Cách làm này giúp người dân thuận tiện hơn khi tham gia, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và lòng tri ân đối với các gia đình liệt sĩ.

Kết quả thu nhận trong ngày đầu cho thấy sự phối hợp giữa lực lượng Công an và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức, vận động, hỗ trợ người dân, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai kế hoạch.

Theo kế hoạch, đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ của Công an tỉnh Phú Thọ diễn ra từ ngày 19/10 đến ngày 27/10/2026.

Góp phần tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Theo kế hoạch, đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ của Công an tỉnh Phú Thọ diễn ra từ ngày 19/10 đến ngày 27/10/2026.

Các mẫu ADN sau khi thu nhận sẽ được sử dụng để phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, làm căn cứ đối chiếu, xác minh, từng bước xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ đóng góp vào quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ mà còn gửi gắm niềm hy vọng của các gia đình trên hành trình tìm lại người thân.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, góp phần đáp ứng nguyện vọng của các gia đình có người thân đã hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa được xác định đầy đủ thông tin.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ đóng góp vào quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ mà còn gửi gắm niềm hy vọng của các gia đình trên hành trình tìm lại người thân.

Thông qua hoạt động này, lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ về quê nhà

Từ ngày 14 đến 17/10, Đảng ủy, HĐND, UBND các xã Đào Xá, Thanh Sơn, Võ Miếu, Phú Khê, Xuân Đài, Minh Đài, Xuân Viên, Chí Đám và Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ, tổ chức trọng thể lễ đón nhận, truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ được di chuyển từ các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh và Gia Lai về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Đây là đợt di chuyển hài cốt liệt sĩ tập trung lần thứ hai kể từ đầu năm 2026 do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Phú Thọ chủ trì, góp phần thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ về quê nhà Phú Thọ.

Trong đợt này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Phú Thọ bố trí hai xe ô tô miễn phí, phối hợp với các gia đình di chuyển 11 hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh và Gia Lai về quê hương.

Hội đồng thời phối hợp với các hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tại khu vực phía Nam tổ chức lễ cất bốc, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê, bàn giao cho địa phương và gia đình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu, an táng theo quy định.

Các buổi lễ được tổ chức trang trọng, chu đáo, thể hiện sự tri ân của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong số các hài cốt liệt sĩ được đưa về quê đợt này có liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1952, quê xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Vĩnh Phú trước đây, nay thuộc xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Liệt sĩ nhập ngũ tháng 5/1972, mang quân hàm Thiếu úy, giữ chức vụ Đại đội phó, hy sinh ngày 5/3/1978 tại Tân Biên, Tây Ninh. Sau gần 50 năm, hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Việc tổ chức chu đáo, trang nghiêm lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ không chỉ đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương trong tỉnh Phú Thọ đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đợt di chuyển hài cốt liệt sĩ tập trung lần này là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp giữa các địa phương, tổ chức hội và thân nhân gia đình liệt sĩ trong việc xác minh thông tin, tổ chức di chuyển, đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Hoạt động cũng góp phần lan tỏa trách nhiệm chăm lo người có công với cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thông tin 11 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Phú Thọ: 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh Sinh năm 1952, quê quán Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Vĩnh Phú trước đây, nay thuộc xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Liệt sĩ nhập ngũ tháng 5/1972, cấp bậc Thiếu úy, chức vụ Đại đội phó; hy sinh ngày 5/3/1978 tại Tân Biên, Tây Ninh. Trước khi được đưa về quê, hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 2. Liệt sĩ Đinh Văn Trần Sinh năm 1955, quê quán Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Vĩnh Phú trước đây, nay thuộc xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ. Liệt sĩ nhập ngũ tháng 11/1977, cấp bậc Binh nhất, chức vụ Chiến sĩ, đơn vị D6, E922, F31; hy sinh ngày 13/7/1978 tại biên giới Tây Nam. Hài cốt được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên, tỉnh Tây Ninh trước khi di chuyển về quê. 3. Liệt sĩ Phùng Minh Thèo Sinh năm 1954, quê quán Kim Thượng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Vĩnh Phú trước đây, nay thuộc xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Liệt sĩ nhập ngũ tháng 4/1974, cấp bậc Thượng sĩ, chức vụ Trung đội trưởng; hy sinh ngày 24/8/1978 tại biên giới Tây Nam. Hài cốt được đưa về từ Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 4. Liệt sĩ Hà Quang Trung Sinh năm 1959, quê quán Minh Đài, huyện Thanh Sơn, tỉnh Vĩnh Phú trước đây, nay thuộc xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ. Liệt sĩ nhập ngũ tháng 8/1978, cấp bậc Binh nhất, là chiến sĩ thuộc đơn vị C5, D7, E473, F47; hy sinh ngày 12/3/1979 tại mặt trận phía Tây Nam. Hài cốt được di chuyển từ Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, tỉnh Tây Ninh. 5. Liệt sĩ Hà Văn Đối Sinh năm 1955, quê quán Minh Đài, huyện Thanh Sơn, tỉnh Vĩnh Phú trước đây, nay thuộc xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ. Liệt sĩ nhập ngũ tháng 4/1974, cấp bậc Trung sĩ, chức vụ Tiểu đội trưởng; hy sinh ngày 15/1/1979 tại chiến trường Tây Nam. Hài cốt được đưa về từ Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 6. Liệt sĩ Đinh Xuân Mai Sinh năm 1956, quê quán Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Vĩnh Phú trước đây, nay thuộc xã Xuân Viên, tỉnh Phú Thọ. Liệt sĩ nhập ngũ tháng 4/1974, cấp bậc Trung sĩ, chức vụ Trung đội phó; hy sinh ngày 21/10/1978 tại mặt trận phía Tây Nam. Hài cốt được di chuyển từ Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đáp Sinh năm 1955, quê quán Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Vĩnh Phú trước đây, nay thuộc xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ. Liệt sĩ nhập ngũ tháng 4/1974, cấp bậc Thượng sĩ, chức vụ Trung đội trưởng; hy sinh ngày 13/5/1978 tại mặt trận Tây Ninh. Hài cốt được đưa về từ Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tho Sinh năm 1958, quê quán Tạ Xá, huyện Sông Thao, tỉnh Vĩnh Phú trước đây, nay thuộc xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ. Liệt sĩ nhập ngũ tháng 11/1977, cấp bậc Binh nhất, chức vụ Chiến sĩ, đơn vị C21, E3, F9, Quân đoàn 4; hy sinh ngày 18/7/1978 tại Svay Rieng, Campuchia. Hài cốt được di chuyển từ Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hải Sinh năm 1955, quê quán Vân Du, huyện Đoan Hùng, tỉnh Vĩnh Phú trước đây, nay thuộc xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ. Liệt sĩ mang cấp bậc Hạ sĩ, chức vụ Chiến sĩ, đơn vị C1, D17, F320, Quân đoàn 3; hy sinh ngày 29/12/1977 tại mặt trận Tây Nam. Hài cốt được đưa về từ Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 10. Liệt sĩ Xa Văn Quý Sinh năm 1959, quê quán Cao Sơn, Đà Bắc, tỉnh Hà Sơn Bình trước đây, nay thuộc xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ. Liệt sĩ nhập ngũ tháng 6/1977, cấp bậc Thượng sĩ, chức vụ Tiểu đội trưởng, đơn vị C3, D1, E48, F320, Quân đoàn 3; hy sinh ngày 8/5/1978 tại Sa Mát, Tân Biên, Tây Ninh. Hài cốt được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên trước khi đưa về quê. 11. Liệt sĩ Trần Phương Sáu Sinh năm 1948, quê quán Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Vĩnh Phú trước đây, nay thuộc xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ. Liệt sĩ mang cấp bậc Hạ sĩ, chức vụ Chiến sĩ, đơn vị C2, D1, KT; hy sinh ngày 4/8/1974. Hài cốt được đưa về từ Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai.