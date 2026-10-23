Phú Thọ xử lý nhiều xe chở vật liệu rơi vãi, chở quá tải.

Xe đầu kéo làm rơi gần chục bao xi măng xuống đường

Ngày 22/10, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã mời tài xế điều khiển xe đầu kéo chở xi măng, có hành vi chằng buộc hàng hóa không bảo đảm an toàn trên Đại lộ Hùng Vương, lên làm việc và lập biên bản xử lý theo quy định.

Hiện trường vụ xe chở vật liệu rơi vãi ra dường.

Trung tá Ngô Quảng Đại, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, cho biết khoảng 11h30 ngày 21/10, tài xế Nguyễn Văn P. (sinh năm 1989, trú tại khu 2, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 19A-479.85, kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 19R-008.22, di chuyển trên Đại lộ Hùng Vương theo hướng từ Vân Phú đi Việt Trì.

Khi phương tiện đi đến địa bàn phường Vân Phú, gần chục bao xi măng trên thùng xe bất ngờ đổ xuống mặt đường. Rất may, thời điểm xảy ra sự việc không có phương tiện nào di chuyển gần khu vực này.

Sau khi xảy ra sự việc, tài xế P. đã thu dọn số xi măng rơi vãi, bảo đảm giao thông cho người và phương tiện qua lại. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Đội CSGT đường bộ số 1 làm việc với tài xế P. liên quan đến xe chở vật liệu rơi vãi ra dường.

Theo cơ quan chức năng, hành vi vận chuyển hàng hóa trên xe phải chằng buộc nhưng không chằng buộc hoặc chằng buộc không bảo đảm an toàn theo quy định bị xử phạt theo điểm đ khoản 8 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP. Mức phạt được nêu đối với hành vi này là từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng.

Tăng cường kiểm tra xe chở đất, cát, sỏi

Theo Đội CSGT đường bộ số 1, thời gian qua, trên các tuyến quốc lộ 2 và quốc lộ 2D kết nối với các trục giao thông huyết mạch thuộc phạm vi của đơn vị quản lý, xuất hiện tình trạng xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng, chủ yếu là đất san lấp, cát, sỏi, có dấu hiệu vi phạm về tải trọng và che chắn sơ sài, khiến vật liệu rơi vãi xuống đường.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện, đặc biệt tại những đoạn đường có mật độ giao thông cao.

Kiểm tra xe có dấu hiệu chở quá chiều cao, quá tải trọng.

Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 1 đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đơn vị chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, rà soát những tuyến đường và địa bàn có hoạt động vận tải hàng hóa lớn để xây dựng phương án kiểm tra phù hợp.

Trung tá Ngô Quảng Đại cho biết, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm được đơn vị thực hiện thường xuyên, liên tục trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý. Hoạt động kiểm tra không chỉ tập trung vào phương tiện quá tải mà còn chú trọng các trường hợp chở hàng vượt quá chiều cao cho phép, tự ý cơi nới thành thùng xe hoặc không bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

“Xe quá tải không chỉ làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình đường bộ, gây xuống cấp mặt đường, cầu, cống và nhiều hạng mục hạ tầng giao thông. Trong khi đó, tình trạng một số phương tiện tự ý thay đổi kết cấu, chở quá tải vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp”, Trung tá Ngô Quảng Đại cho hay.

Nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý nghiêm.

Theo lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 1, công tác tuần tra, kiểm soát cũng gặp khó khăn nhất định do địa bàn quản lý rộng, có nhiều tuyến quốc lộ với mật độ phương tiện vận tải hàng hóa tương đối lớn. Đáng chú ý, tại các khu vực tập trung khu công nghiệp, nhà máy, bến bãi, điểm tập kết và trung chuyển nguyên vật liệu, lưu lượng xe tải, xe đầu kéo thường tăng theo hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông và phòng ngừa các hành vi vi phạm trong vận chuyển hàng hóa.

Kết hợp tuyên truyền với xử lý nghiêm vi phạm

Để nâng cao hiệu quả quản lý, Đội CSGT đường bộ số 1 đã yêu cầu các nhà xe, lái xe và chủ mỏ ký cam kết không tự ý cơi nới thành thùng, không chở quá tải khi lưu thông trên địa bàn.

Quá trình tuần tra, kiểm soát được triển khai theo hướng chủ động phòng ngừa, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở với xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Phú Thọ xử lý nhiều xe chở vật liệu rơi vãi, chở quá tải.

Những trường hợp tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, chở quá tải trọng nhằm tăng khả năng chuyên chở đều được kiểm tra, lập biên bản và xử lý theo quy định.

Trung tá Ngô Quảng Đại cho biết, đối với phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, chủ phương tiện và người điều khiển phải hạ phần hàng hóa vượt tải trước khi tiếp tục lưu thông. Với phương tiện tự ý cơi nới thành thùng, chủ xe phải khôi phục tình trạng kỹ thuật ban đầu theo đúng quy định.

“Việc xử lý gắn với yêu cầu khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn tình trạng ‘phạt xong lại vi phạm’, đồng thời nâng cao trách nhiệm của chủ phương tiện trong việc duy trì tình trạng kỹ thuật đúng quy định”, Trung tá Ngô Quảng Đại cho biết.

Thông qua việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm gắn với yêu cầu khắc phục hậu quả, lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ hướng tới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện và người điều khiển xe chở hàng hóa. Đây cũng là giải pháp nhằm hạn chế tình trạng vật liệu rơi vãi trên đường, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn và góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.