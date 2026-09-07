"Phù thủy âm thanh" phía sau làn sóng Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Để những chương trình phát thanh đến với thính giả trọn vẹn, phía sau mỗi giọng nói trên sóng còn có những con người lặng lẽ làm nghề. Kỹ thuật viên pha âm Thiện Như Ngũ là một người như thế.
VOV.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2026), hôm nay (4/9), các đoàn công tác của TTXVN và Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đến thăm, chúc mừng Đài.
VOV.VN - Trong kỷ nguyên số, báo chí cách mạng (BCCM) không thể duy trì vai trò dẫn dắt dư luận xã hội chỉ bằng tốc độ phát hành hay độ phủ nền tảng. Năng lực dẫn dắt bền vững chỉ thực sự được hình thành khi ba trụ cột: Lý luận, Tuyên truyền và Cổ động được tích hợp hữu cơ trong cùng một chiến lược đồng bộ...
VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam vừa có thông báo về việc tuyển dụng phát thanh viên cho Ban Thư ký biên tập.