Thứ Hai, 07:00, 07/09/2026

"Phù thủy âm thanh" phía sau làn sóng Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Để những chương trình phát thanh đến với thính giả trọn vẹn, phía sau mỗi giọng nói trên sóng còn có những con người lặng lẽ làm nghề. Kỹ thuật viên pha âm Thiện Như Ngũ là một người như thế.