English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

"Phù thủy âm thanh" phía sau làn sóng Tiếng nói Việt Nam
Thứ Hai, 07:00, 07/09/2026

"Phù thủy âm thanh" phía sau làn sóng Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Để những chương trình phát thanh đến với thính giả trọn vẹn, phía sau mỗi giọng nói trên sóng còn có những con người lặng lẽ làm nghề. Kỹ thuật viên pha âm Thiện Như Ngũ là một người như thế.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
PV/VOV2
Podcast liên quan
Các cơ quan, đơn vị chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam 81 thành lập
Các cơ quan, đơn vị chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam 81 thành lập

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2026), hôm nay (4/9), các đoàn công tác của TTXVN và Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đến thăm, chúc mừng Đài.

Đài Tiếng nói Việt Nam: Tích hợp lý luận, tuyên truyền và cổ động, giữ vững dòng chủ lưu trên không gian số
Đài Tiếng nói Việt Nam: Tích hợp lý luận, tuyên truyền và cổ động, giữ vững dòng chủ lưu trên không gian số

VOV.VN - Trong kỷ nguyên số, báo chí cách mạng (BCCM) không thể duy trì vai trò dẫn dắt dư luận xã hội chỉ bằng tốc độ phát hành hay độ phủ nền tảng. Năng lực dẫn dắt bền vững chỉ thực sự được hình thành khi ba trụ cột: Lý luận, Tuyên truyền và Cổ động được tích hợp hữu cơ trong cùng một chiến lược đồng bộ...

Tuyển dụng phát thanh viên cho Đài Tiếng nói Việt Nam
Tuyển dụng phát thanh viên cho Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam vừa có thông báo về việc tuyển dụng phát thanh viên cho Ban Thư ký biên tập.

Nghe nhiều

Vì sao lại thiếu sách giáo khoa?
Vì sao lại thiếu sách giáo khoa?
Sắp xếp trường học: Làm sao tinh gọn bộ máy nhưng không lãng phí nhân lực?
Sắp xếp trường học: Làm sao tinh gọn bộ máy nhưng không lãng phí nhân lực?
Để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế
Để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế
Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng