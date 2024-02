Phú Yên "gỡ" khó để cao tốc Bắc-Nam hoàn thành đúng tiến độ

Tại dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn tuyến Chí Thạnh - Vân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương mong muốn tất cả cán bộ, kỹ sư, công nhân của nhà thầu, Ban QLDA nỗ lực hăng say lao động để đảm bảo tiến độ, chất lượng của toàn bộ dự án.

Ông Phạm Đại Dương cùng lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên, huyện Tây Hòa tặng quà động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đang làm việc trên công trường trọng điểm quốc gia cao tốc Bắc Nam (thuộc dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong). Ảnh: Trần Quới.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên khẳng định, cùng với nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, chính quyền địa phương phải tập trung phối hợp xử lý, tháo gỡ những khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, việc khai thác các mỏ vật liệu xây dựng…

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, UBND tỉnh cần sớm báo cáo bộ, ngành trung ương để được hướng dẫn xử lý; đảm bảo thực hiện đúng theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương kiểm tra thực địa và xem tổng thể trên bản đồ tại công trường đoạn qua địa bàn huyện Tây Hòa. Ảnh: Trần Quới.

Theo Ban Quản lý dự án 7 (Bộ GTVT- đại diện chủ đầu tư) dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong năm nay sẽ là năm phải hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, nhất là các gói thầu có khối lượng lớn, nên cả chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã quyết tâm tạo khí thế thi đua ngày từ đầu xuân mới. Các đơn vị thi công đang tập trung gia tải khu vực nền đất yếu và phải xong trong năm nay.

Ở một số gói thầu thi công sớm và đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật sẽ tiến hành cấp phối đá dăm và tối thiểu có 10km được thảm nhựa trong năm nay. Đặc biệt, hạng mục hầm và cầu lớn sẽ cơ bản được hoàn thành để bứt phá về đích… Tuy nhiên, dự án vẫn còn gặp phải một số khó khăn trong giải phóng mặt bằng và khai thác các mỏ đất phục vụ thi công.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên kiểm tra tiến độ thi công tiểu dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã An Định. Ảnh: Khánh Hà.

Theo báo cáo, đến nay, tỉnh Phú Yên đã bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư 87,85km, đạt 97,49% diện tích; còn lại khoảng 2,51%, tương ứng với 2,26km (chiếm 2,51%), chủ yếu là đất nhà ở của hộ gia đình và ảnh hưởng đến 213 hộ chưa duyệt phương án giải phóng mặt bằng.

Đối với các vị trí đường găng quyết định tiến độ dự án do chủ đầu tư đề xuất đã được các địa phương giải quyết để các nhà thầu tổ chức thi công đại trà 84,27km (đạt 95,93% phần mặt bằng đã bàn giao; đạt 93,50% toàn bộ dự án.

Cũng trong ngày 19/2, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng các khu tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam tại huyện Tuy An. Kiểm tra tiến độ thi công 2 tiểu dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại các xã An Hiệp, An Định.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên tặng quà động viên nhà thầu, đơn vị thi công công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Khánh Hà.

Với mục tiêu tạo quỹ đất để bố trí tái định cư cho 105 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam, UBND huyện Tuy An đã thi công hạ tầng kỹ thuật 3 khu tái định cư tại các xã An Hiệp, An Định và thị trấn Chí Thạnh với tổng diện tích hơn 6ha, 126 lô nhà ở liền kề và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác.

Trong đó, tiểu dự án khu tái định cư xã An Hiệp có tổng diện tích 2,5ha; tiểu dự án khu tái định cư xã An Định có tổng diện tích 1,9ha, đã hoàn thành xây dựng từ ngày 31/12/2023 và sẽ thực hiện tái định cư cho 64 hộ dân bị ảnh hưởng dự án cao tốc Bắc-Nam.

Bà Cao Thị Hòa An ghi nhận và đánh giá cao huyện Tuy An và các đơn vị thi công trong thời gian ngắn đã hoàn thành các hạng mục công trình giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau khi giải phóng mặt bằng bàn giao cho dự án.

Đồng thời lưu ý địa phương cùng các đơn vị thi công chú trọng hoàn thiện hệ thống thoát nước, cảnh quan, khu vui chơi giải trí, nhà sinh hoạt cộng đồng để người dân an tâm sinh sống; đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác dân vận để người dân đồng tình, chung tay trong quá trình giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo điều kiện triển khai dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.