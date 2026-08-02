Phục dựng thành công di ảnh cô gái trong chiếc ví liệt sĩ quy tập tại Đồng Nai

Tấm di ảnh được phát hiện trong chiếc ví màu đen tại phần mộ liệt sĩ mang số hiệu 25 (ký hiệu do Đội K72 tự đặt để quản lý). Sau khi tiếp nhận từ Đội K72, nhóm phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline đã tích cực xử lý và hoàn thành việc khôi phục lại hình ảnh.

Ảnh cô gái tìm thấy trong hầm mộ liệt sĩ đã được phục dựng (ảnh: K72)

Ngay sau đó, Đội K72 đã chia sẻ bức ảnh phục dựng lên các mạng xã hội với mong muốn sớm tìm được người thân hoặc ai đó nhận ra người trong ảnh, qua đó hỗ trợ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, tại phần mộ số 25, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm hai tấm ảnh tập thể, trong đó có một bức ảnh 6 người cũng đã được nhóm Skyline phục dựng thành công.

Trong chiếc ví màu đen ngoài tấm ảnh cô gái còn có 2 tấm ảnh tập thể

Phần mộ này nằm trong một hầm mộ chung gồm 4 liệt sĩ. Tại đây, Đội K72 thu thập được nhiều di vật như: chiếc đồng hồ đeo tay, kính mát, một cây bút khắc chữ “Tiến Quy”, chiếc ví chứa tờ giấy đã mờ nhòe chữ... Ở phần mộ bên cạnh trong cùng hầm mộ, lực lượng tìm kiếm còn tìm thấy một số vật dụng y tế như cao dán, chai dầu gió.

Căn cứ vào các di vật đặc biệt này, nhận định ban đầu cho thấy, đây có thể là phần mộ của một đồng chí chỉ huy đơn vị và các liệt sĩ từng đảm nhận nhiệm vụ y, bác sĩ quân y.

Nguồn tin về hầm mộ trên bắt đầu từ việc ông Nguyễn Ngọc Thành (ngụ phường Bình Long, TP. Đồng Nai) trong lúc rà phế liệu tại Lô cao su 97 đã phát hiện một khẩu súng AK bị hoen gỉ. Đào sâu kiểm tra, ông phát hiện thêm bình tông nhôm, bút máy và di vật liệt sĩ nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Bút và di vật được tìm tấy trong các hầm mộ liệt sĩ ở lô cao su 97

Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 7 và TP. Đồng Nai đã chỉ đạo Bộ CHQS TP. Đồng Nai khẩn trương xác minh, khai quật.

Trong quá trình này, ông Trần Ngọc Nhiên (75 tuổi), cựu chiến sĩ trinh sát từng chiến đấu tại khu vực, đã chủ động cung cấp thêm nhiều thông tin giá trị về vị trí hầm mộ.

Cây bút có khắc chữ "Tiến Quy" được tìm thấy trong hầm mộ liệt sĩ

Từ những thông tin quý báu của nhân chứng, Đội K72 đã quy tập được tổng cộng 26 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như: ảnh cá nhân, ảnh tập thể, chiếc lược chải đầu có khắc chữ "KY", cùng các cây bút khắc chữ “Tiến Quy”, “Văn Chín”, “Hiển” và một cây viết màu xanh khắc chữ "UOC UO - SN 39".

Qua kiểm tra ban đầu, có hơn 50% số mẫu hài cốt trong đợt quy tập này đủ điều kiện lấy mẫu ADN để giám định danh tính.

Lực lượng chức năng đang quy tập hài cốt liệt sĩ ở hầm mộ có 4 liệt sĩ

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai cho biết, Đội K72 sẽ tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, đào tìm tỉ mỉ từng tấc đất, quyết không để sót bất kỳ di vật hay hài cốt nào của các anh hùng liệt sĩ, sớm đưa các anh về an nghỉ trang nghiêm trong lòng nhân dân và đồng đội.