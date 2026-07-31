Tìm thấy cây bút khắc tên "Văn Chín" ở hầm mộ 3 liệt sĩ tại Đồng Nai

Sáng 31/7, Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai cho biết vừa phát hiện thêm một kỷ vật quan trọng trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại lô cao su 97, xã Minh Đức, TP. Đồng Nai.

Hầm mộ ban đầu nhận định có 2 liệt sĩ nhưng sau đó tìm thấy 3 liệt sĩ

Theo đó, tại hầm mộ có 3 liệt sĩ (được Đội K72 đánh số thứ tự quy tập là 13, 14 và 15), lực lượng chức năng đã tìm thấy một cây bút có khắc rõ dòng chữ "Văn Chín" ở phần mộ số 15. Nằm bên cạnh cây bút này còn có nhiều di vật khác như thắt lưng, lược và một chiếc ví chứa nhiều hình ảnh đã mờ.

Cây bút khắc chữ Văn Chín (ảnh: K72)

Trước đó, trong quá trình kiểm tra lại di vật ở hầm mộ này, Đội K72 cũng phát hiện một chiếc ví màu đen ở phần mộ số 13, bên trong có 2 tấm di ảnh cá nhân. Ngay sau đó, các cộng tác viên của Đội đã hỗ trợ phục dựng rõ nét 2 bức ảnh này.

2 tấm di ảnh được tìm thấy ở mộ số 13 (ảnh: K72)

Thông tin thêm về công tác chuyên môn, Đội K72 cho biết, trong số 3 hài cốt liệt sĩ tại hầm mộ này, phần mộ số 13 không đủ điều kiện để lấy mẫu xét nghiệm ADN; mẫu ADN của 2 phần mộ còn lại đã được thu thập thành công.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đội K72 đã cất bốc và quy tập tổng cộng 26 hài cốt liệt sĩ tại khu vực lô cao su 97, thu giữ nhiều kỷ vật vô giá như chiếc bút có khắc chữ "Tiến Quy", chiếc ví tiền, ảnh chụp cá nhân, ảnh chụp tập thể...

Đội K72 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trên diện tích 25 ha cao su vừa trồng mới ở lô cao su 97, thuộc Nông trường Cao su Bình Long.