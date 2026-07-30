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Tìm thấy ảnh tập thể, cá nhân trong hầm mộ liệt sĩ tại lô cao su TP. Đồng Nai

Thứ Năm, 16:14, 30/07/2026
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VOV.VN - Hai tấm ảnh tập thể, tấm ảnh cá nhân được Đội 72, Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đồng Nai tìm thấy trong hầm lộ liệt sĩ được tại lô cao su 97, xã Minh Đức (trước sáp nhập là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước (trong kháng chiến khu vực này Bình Long).

Hai tấm ảnh tập thể quý giá này được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ mang số hiệu 25 (ký hiệu do đơn vị K72 tự đặt để phân biệt). Cụ thể, các di vật được cất giữ cẩn thận bên trong một chiếc ví màu đen, gồm: một tấm ảnh tập thể 6 người và một tấm ảnh chụp một cô gái.

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Di ảnh được tìm thấy và phục hồi (ảnh: K72)

Theo Đội K72, chiếc ví đã được tìm thấy cùng với hài cốt liệt sĩ vào ngày 27/7. Hôm nay (30/7), trong quá trình vệ sinh kỷ vật và kiểm tra lại cẩn thận trước khi lưu giữ, lực lượng chức năng mới phát hiện ra hai bức ảnh này.

Đối với tấm ảnh tập thể 6 người, do hình ảnh còn khá rõ nét nên đã được nhóm phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline hỗ trợ phục dựng thành công.

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Tấm ảnh cá nhân được tìm thấy ở phần mộ số 25 (ảnh: K72)

Ảnh cô gái còn lại cũng đã được đơn vị gửi nhờ cộng tác viên triển khai phục dựng, với ước nguyện sớm tìm lại được tên tuổi, thân nhân cho liệt sĩ.  Trước đó, trong lúc quy tập hài cốt liệt sĩ vào ngày 27/7, cũng chính trong chiếc ví đen này, đơn vị đã tìm thấy một tấm ảnh tập thể khác.

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Chiếc ví được tìm thấy trong phần mộ số 25 (ảnh: K72)

Được biết, phần mộ số 25 nằm trong một hầm mộ chung có 4 liệt sĩ. Tại đây, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nhiều di vật xúc động như: một cây bút có khắc chữ “Tiến Quy”, chiếc đồng hồ đeo tay, kính mát, chiếc ví có tờ giấy đã mờ nhòe chữ. Ở một phần mộ khác trong cùng hầm mộ còn phát hiện các vật dụng y tế như dầu gió, cao dán…

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Cảnh chiếc ví vừa được đào lên 

Dựa trên các di vật đặc biệt này, nhận định ban đầu cho thấy đây có thể là phần mộ của đồng chí chỉ huy đơn vị và các liệt sĩ từng đảm nhận nhiệm vụ y bác sĩ quân y.

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Hầm mộ có 4 liệt sĩ đang được lực lượng chức năng kiểm tra, quy tập 

Tính đến thời điểm hiện tại, tại khu vực lô cao su 97, Đội K72 đã tìm thấy và quy tập được tổng cộng 26 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều kỷ vật vô giá, trong đó có rất nhiều chiếc ví và những hình ảnh đi cùng.

Tấm ảnh tập thể được tìm thấy trong chiếc ví màu đen phần mộ số 25
Thiên Lý/VOV - TP.HCM
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