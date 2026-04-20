中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phường Phú Lợi (Cần Thơ) tăng tốc chuyển đổi số từ cấp cơ sở

Thứ Hai, 19:10, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh chuyển đổi số theo định hướng của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 43 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Mới đây, Đảng ủy và UBND phường Phú Lợi phối hợp với FPT Polytechnic Cần Thơ ký kết thỏa thuận hợp tác về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào ba nội dung chính. Theo đó, tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng số, thương mại điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, người dân và hộ kinh doanh; Hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thông số, quảng bá sản phẩm OCOP và thúc đẩy phát triển kinh tế số tại địa phương; Triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số.

Phường Phú Lợi và FPT Polytechnic Cần Thơ ký kết thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số

Ông Thái Đăng Khoa cho biết, một điểm đáng chú ý của thỏa thuận hợp tác là sự tham gia của sinh viên vào các dự án thực tế. Đây được xem là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi số tại địa phương.

Phường Phú Lợi hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp và 8.000 cơ sở kinh doanh. Việc triển khai các nội dung hợp tác được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và quản lý.

Quang cảnh lễ ký kết

Theo đánh giá của các đơn vị liên quan, việc kết nối giữa cơ sở đào tạo và chính quyền địa phương là hướng đi phù hợp, giúp cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương và Thành ủy, đồng thời tạo điều kiện để chuyển đổi số được triển khai sâu rộng từ cấp cơ sở.

Trong thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được theo dõi, đánh giá và hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả, hướng đến khả năng nhân rộng tại các địa phương khác.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
Tag: Phú Lợi chuyển đội số Cần Thơ cơ sở Thái Đăng Khoa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nông dân Cần Thơ chuyển từ lúa vụ 3 sang trồng cây màu, tăng thu nhập mùa khô

VOV.VN - Tại một số vùng của thành phố Cần Thơ, trước rủi ro thiếu nước ngọt vào mùa khô hạn, nông dân không sản xuất lúa vụ Đông Xuân muộn (còn gọi là vụ 3), thay vào đó, một số bà con đã linh hoạt chuyển sang trồng cây màu, vừa thích ứng thời tiết, vừa đảm bảo nguồn thu.

Đồng bào Khmer Cần Thơ đón Tết Chôl Chnăm Thmây trong niềm vui đổi mới

VOV.VN - Trong không khí rộn ràng, ấm áp của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, một trong những lễ lớn trong năm của đồng bào Khmer, niềm vui không chỉ đến từ những nghi lễ truyền thống mà còn hiện hữu trong từng phum, sóc khi đời sống văn hóa tinh thần không ngừng khởi sắc.

Phụ nữ dẫn dắt chuyển đổi số ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị công

VOV.VN - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được triển khai sâu rộng theo các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đội ngũ cán bộ nữ tại cơ sở ngày càng khẳng định vai trò trong tổ chức thực hiện và điều hành các hoạt động quản lý nhà nước.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục