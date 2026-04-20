Phường Phú Lợi (Cần Thơ) tăng tốc chuyển đổi số từ cấp cơ sở

Mới đây, Đảng ủy và UBND phường Phú Lợi phối hợp với FPT Polytechnic Cần Thơ ký kết thỏa thuận hợp tác về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào ba nội dung chính. Theo đó, tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng số, thương mại điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, người dân và hộ kinh doanh; Hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thông số, quảng bá sản phẩm OCOP và thúc đẩy phát triển kinh tế số tại địa phương; Triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số.

Ông Thái Đăng Khoa cho biết, một điểm đáng chú ý của thỏa thuận hợp tác là sự tham gia của sinh viên vào các dự án thực tế. Đây được xem là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi số tại địa phương.

Phường Phú Lợi hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp và 8.000 cơ sở kinh doanh. Việc triển khai các nội dung hợp tác được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và quản lý.

Quang cảnh lễ ký kết

Theo đánh giá của các đơn vị liên quan, việc kết nối giữa cơ sở đào tạo và chính quyền địa phương là hướng đi phù hợp, giúp cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương và Thành ủy, đồng thời tạo điều kiện để chuyển đổi số được triển khai sâu rộng từ cấp cơ sở.

Trong thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được theo dõi, đánh giá và hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả, hướng đến khả năng nhân rộng tại các địa phương khác.