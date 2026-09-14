Phường Tân Khánh dồn lực gỡ "nút thắt" mặt bằng dự án thoát nước suối Cái

Áp lực tại "điểm nóng" hạ nguồn

Dự án nạo vét, gia cố suối Cái (đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai) là công trình hạ tầng trọng điểm, trải dài qua nhiều phường gồm Bình Dương, Tân Hiệp, Vĩnh Tân và Tân Khánh (thuộc TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây, nay là TP.HCM). Khởi công từ tháng 11/2021, dự án ảnh hưởng tới 964 hộ dân và tổ chức.

Một đoạn suối Cái đã hoàn thành phần nạo vét, gia cố

Nằm ở đoạn cuối tuyến suối, phường Tân Khánh bắt đầu công tác giải phóng mặt bằng từ đầu năm 2025 với 503 trường hợp bị ảnh hưởng (chiếm hơn 50% khối lượng toàn tuyến).

Đến thời điểm này, phần lớn người dân đã đồng thuận bàn giao đất. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn 52 trường hợp chưa hoàn tất việc bàn giao.

Cuộc họp giữa phường Tân Khánh với chủ đầu dự án nạo vét, gia cố suối Cái về vấn đề giải phóng mặt bằng

Việc 34 hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao đất chủ yếu xuất phát từ các lý do: yêu cầu bồi thường diện tích nằm ngoài sổ đỏ, vướng tranh chấp chồng ranh đất, đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp hoặc đang chờ cấp đất tái định cư. Một số hộ đã giao trước một phần diện tích và xin gia hạn thời gian di dời để hoàn thiện nhà mới.

Lãnh đạo phường Tân Khánh trực tiếp khảo sát, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng

Đối với kiến nghị bồi thường ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND phường Tân Khánh đã rà soát kỹ nguồn gốc đất và có ý kiến: phần đất nằm ngoài sổ đỏ thuộc phạm vi suối đề nghị bồi thường là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Đồng thời, Hội đồng bồi thường đã thông báo phương án bố trí tái định cư cho các hộ đủ điều kiện.

Các trường hợp xin gia hạn di dời đã cam kết bàn giao mặt bằng trong tháng 10. Đề xuất hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cũng đang được các cơ quan chức năng tích cực xem xét.

Linh hoạt vận động, kiên quyết xử lý đúng luật

Nhóm 18 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường là trọng tâm tháo gỡ hiện nay. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM từng đề xuất cưỡng chế 7 hộ. Qua quá trình kiên trì đối thoại, chính quyền đã vận động thành công 4 hộ đồng ý bàn giao.

Chủ tịch UBND phường Tân Khánh gặp gỡ các hộ dân

Đối với 3 hộ còn lại, đến ngày 15/9, địa phương sẽ củng cố hồ sơ để ban hành quyết định thu hồi đất bắt buộc theo đúng quy định pháp luật.

11 hộ chưa nhận tiền còn lại tiếp tục được địa phương tuyên truyền, vận động. Trường hợp không hợp tác, các bước thu hồi đất theo trình tự pháp luật sẽ được áp dụng.

Lãnh đạo phường nghe người dân kiến nghị những khó khăn khi di dời

Lãnh đạo UBND phường Tân Khánh chia sẻ, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực này đối mặt với nhiều khó khăn do người dân đã sinh sống lâu năm, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Xác định rõ điều đó, lãnh đạo phường cùng các đoàn thể đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà", làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ để lắng nghe tâm tư và giải thích về lợi ích lâu dài của dự án.

Bên cạnh vận động, địa phương chủ động áp dụng tối đa các cơ chế, chính sách hỗ trợ trong khuôn khổ pháp luật, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân sớm nhận đất tái định cư, ổn định cuộc sống.

Quyết tâm về đích

Trước đó, VOV đã có bài phản ánh về việc dự án có nguy cơ chậm tiến độ do vướng mặt bằng. Việc địa phương dồn toàn lực tháo gỡ vướng mắc hiện nay là bước chuyển biến tích cực.

Sau mưa lớn, khu vực suối Cái thường xuyên ngập, lãnh đạo phường đã trực tiếp kiểm tra, tìm hướng xử lí trước khi dự án thoát nước hoàn thành

Đại diện đơn vị thi công cho biết đã sẵn sàng tăng cường nhân lực, máy móc và vật tư để đẩy nhanh tiến độ ngay khi tiếp nhận mặt bằng sạch.

Công trình đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ vào cuối năm 2026. Khi đi vào vận hành, dự án nạo vét, gia cố suối Cái không chỉ giải quyết tình trạng ngập lụt cục bộ, bảo vệ tính mạng và tài sản cho hàng ngàn hộ dân hai bên bờ, mà còn tạo bước đột phá làm thay đổi diện mạo hạ tầng đô thị khu vực.