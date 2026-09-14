English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phường Tân Khánh dồn lực gỡ "nút thắt" mặt bằng dự án thoát nước suối Cái

Thứ Hai, 11:51, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Địa bàn chiếm hơn một nửa tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án nạo vét, gia cố suối Cái, phường Tân Khánh (TP.HCM) đang căng mình giải quyết vướng mắc cuối cùng. Tinh thần "kiên trì vận động, linh hoạt chính sách, tuân thủ pháp luật" được chính quyền địa phương triển khai để bàn giao mặt bằng vào tháng 10 tới.

Áp lực tại "điểm nóng" hạ nguồn

Dự án nạo vét, gia cố suối Cái (đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai) là công trình hạ tầng trọng điểm, trải dài qua nhiều phường gồm Bình Dương, Tân Hiệp, Vĩnh Tân và Tân Khánh (thuộc TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây, nay là TP.HCM). Khởi công từ tháng 11/2021, dự án ảnh hưởng tới 964 hộ dân và tổ chức.

phuong tan khanh don luc go nut that mat bang du an thoat nuoc suoi cai hinh anh 1
Một đoạn suối Cái đã hoàn thành phần nạo vét, gia cố 

Nằm ở đoạn cuối tuyến suối, phường Tân Khánh bắt đầu công tác giải phóng mặt bằng từ đầu năm 2025 với 503 trường hợp bị ảnh hưởng (chiếm hơn 50% khối lượng toàn tuyến).

Đến thời điểm này, phần lớn người dân đã đồng thuận bàn giao đất. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn 52 trường hợp chưa hoàn tất việc bàn giao.

phuong tan khanh don luc go nut that mat bang du an thoat nuoc suoi cai hinh anh 2
Cuộc họp giữa phường Tân Khánh với chủ đầu dự án nạo vét, gia cố suối Cái về vấn đề giải phóng mặt bằng 

Việc 34 hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao đất chủ yếu xuất phát từ các lý do: yêu cầu bồi thường diện tích nằm ngoài sổ đỏ, vướng tranh chấp chồng ranh đất, đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp hoặc đang chờ cấp đất tái định cư. Một số hộ đã giao trước một phần diện tích và xin gia hạn thời gian di dời để hoàn thiện nhà mới.

phuong tan khanh don luc go nut that mat bang du an thoat nuoc suoi cai hinh anh 3
Lãnh đạo phường Tân Khánh trực tiếp khảo sát, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng 

Đối với kiến nghị bồi thường ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND phường Tân Khánh đã rà soát kỹ nguồn gốc đất và có ý kiến: phần đất nằm ngoài sổ đỏ thuộc phạm vi suối đề nghị bồi thường là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Đồng thời, Hội đồng bồi thường đã thông báo phương án bố trí tái định cư cho các hộ đủ điều kiện.

Các trường hợp xin gia hạn di dời đã cam kết bàn giao mặt bằng trong tháng 10. Đề xuất hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cũng đang được các cơ quan chức năng tích cực xem xét.

Linh hoạt vận động, kiên quyết xử lý đúng luật

Nhóm 18 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường là trọng tâm tháo gỡ hiện nay. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM từng đề xuất cưỡng chế 7 hộ. Qua quá trình kiên trì đối thoại, chính quyền đã vận động thành công 4 hộ đồng ý bàn giao.

phuong tan khanh don luc go nut that mat bang du an thoat nuoc suoi cai hinh anh 4
Chủ tịch UBND phường Tân Khánh gặp gỡ các hộ dân 

Đối với 3 hộ còn lại, đến ngày 15/9, địa phương sẽ củng cố hồ sơ để ban hành quyết định thu hồi đất bắt buộc theo đúng quy định pháp luật.

11 hộ chưa nhận tiền còn lại tiếp tục được địa phương tuyên truyền, vận động. Trường hợp không hợp tác, các bước thu hồi đất theo trình tự pháp luật sẽ được áp dụng.

phuong tan khanh don luc go nut that mat bang du an thoat nuoc suoi cai hinh anh 5
Lãnh đạo phường nghe người dân kiến nghị những khó khăn khi di dời 

Lãnh đạo UBND phường Tân Khánh chia sẻ, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực này đối mặt với nhiều khó khăn do người dân đã sinh sống lâu năm, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Xác định rõ điều đó, lãnh đạo phường cùng các đoàn thể đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà", làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ để lắng nghe tâm tư và giải thích về lợi ích lâu dài của dự án.

Bên cạnh vận động, địa phương chủ động áp dụng tối đa các cơ chế, chính sách hỗ trợ trong khuôn khổ pháp luật, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân sớm nhận đất tái định cư, ổn định cuộc sống.

Quyết tâm về đích

Trước đó, VOV đã có bài phản ánh về việc dự án có nguy cơ chậm tiến độ do vướng mặt bằng. Việc địa phương dồn toàn lực tháo gỡ vướng mắc hiện nay là bước chuyển biến tích cực.

phuong tan khanh don luc go nut that mat bang du an thoat nuoc suoi cai hinh anh 6
Sau mưa lớn, khu vực suối Cái thường xuyên ngập, lãnh đạo phường đã trực tiếp kiểm tra, tìm hướng xử lí trước khi dự án thoát nước hoàn thành 

Đại diện đơn vị thi công cho biết đã sẵn sàng tăng cường nhân lực, máy móc và vật tư để đẩy nhanh tiến độ ngay khi tiếp nhận mặt bằng sạch.

Công trình đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ vào cuối năm 2026. Khi đi vào vận hành, dự án nạo vét, gia cố suối Cái không chỉ giải quyết tình trạng ngập lụt cục bộ, bảo vệ tính mạng và tài sản cho hàng ngàn hộ dân hai bên bờ, mà còn tạo bước đột phá làm thay đổi diện mạo hạ tầng đô thị khu vực.

suoi_cai_7.jpg

Nguy cơ ngập sâu nếu suối Cái không kịp thông dòng trước mùa mưa

VOV.VN - Ngày 9/4, lãnh đạo phường Tân Khánh, TP.HCM (trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã trực tiếp xuống địa bàn, vận động từng hộ dân bàn giao mặt bằng tại đoạn cuối nguồn dự án nạo vét, gia cố suối Cái, nơi đang đối mặt với nguy cơ ngập úng nghiêm trọng khi mùa mưa cận kề.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bình Dương đầu tư siêu dự án thoát nước, xóa nỗi lo ngập cho người dân 8 phường
Bình Dương đầu tư siêu dự án thoát nước, xóa nỗi lo ngập cho người dân 8 phường

VOV.VN - Ngày 20/6, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ 24, nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung về phát triển kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, kỳ họp đã thông qua nghị quyết đầu tư dự án Trục thoát nước Suối Giữa – Bưng Cầu với tổng vốn hơn 3.330 tỷ đồng, kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập lụt cho khu vực trung tâm TP. Thủ Dầu Một.

Bình Dương đầu tư siêu dự án thoát nước, xóa nỗi lo ngập cho người dân 8 phường

Bình Dương đầu tư siêu dự án thoát nước, xóa nỗi lo ngập cho người dân 8 phường

VOV.VN - Ngày 20/6, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ 24, nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung về phát triển kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, kỳ họp đã thông qua nghị quyết đầu tư dự án Trục thoát nước Suối Giữa – Bưng Cầu với tổng vốn hơn 3.330 tỷ đồng, kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập lụt cho khu vực trung tâm TP. Thủ Dầu Một.

Nguy cơ ngập sâu nếu suối Cái không kịp thông dòng trước mùa mưa
Nguy cơ ngập sâu nếu suối Cái không kịp thông dòng trước mùa mưa

VOV.VN - Ngày 9/4, lãnh đạo phường Tân Khánh, TP.HCM (trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã trực tiếp xuống địa bàn, vận động từng hộ dân bàn giao mặt bằng tại đoạn cuối nguồn dự án nạo vét, gia cố suối Cái, nơi đang đối mặt với nguy cơ ngập úng nghiêm trọng khi mùa mưa cận kề.

Nguy cơ ngập sâu nếu suối Cái không kịp thông dòng trước mùa mưa

Nguy cơ ngập sâu nếu suối Cái không kịp thông dòng trước mùa mưa

VOV.VN - Ngày 9/4, lãnh đạo phường Tân Khánh, TP.HCM (trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã trực tiếp xuống địa bàn, vận động từng hộ dân bàn giao mặt bằng tại đoạn cuối nguồn dự án nạo vét, gia cố suối Cái, nơi đang đối mặt với nguy cơ ngập úng nghiêm trọng khi mùa mưa cận kề.

Suối Cái ở Bình Dương "thay áo mới", hứa hẹn xóa điểm ngập nặng
Suối Cái ở Bình Dương "thay áo mới", hứa hẹn xóa điểm ngập nặng

VOV.VN - Dự án nạo vét và gia cố Suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai, Bình Dương đang được triển khai khẩn trương để hoàn thành vào tháng 5/2025. Đây là dự án trọng điểm, có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, hứa hẹn giải bài toán ngập úng cho khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Suối Cái ở Bình Dương "thay áo mới", hứa hẹn xóa điểm ngập nặng

Suối Cái ở Bình Dương "thay áo mới", hứa hẹn xóa điểm ngập nặng

VOV.VN - Dự án nạo vét và gia cố Suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai, Bình Dương đang được triển khai khẩn trương để hoàn thành vào tháng 5/2025. Đây là dự án trọng điểm, có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, hứa hẹn giải bài toán ngập úng cho khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục