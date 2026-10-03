Quân khu 7 tổ chức nhiều hoạt động dân vận tại xã Sông Ray

Tại ấp 5, xã Sông Ray, công trình thể dục, thể thao và điểm sinh hoạt cộng đồng được sửa chữa, nâng cấp, bàn giao cho cộng đồng đồng bào dân tộc Chơ Ro.

Các hạng mục gồm sơn sửa dãy nhà sinh hoạt cộng đồng, cổng; đổ bê tông đường dẫn vào, sân và lắp đặt một bộ dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời, tạo không gian sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe cho bà con. Dịp này, ban tổ chức trao 10 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính uỷ Quân khu 7 dự chương trình khánh thành công trình sinh hoạt cộng động tặng đồng bào Chơ Ro. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Ông Đào Văn Đức, già làng ấp 5, xã Sông Ray bày tỏ vui mừng khi điểm sinh hoạt cộng đồng được lực lượng vũ trang sửa chữa, nâng cấp, tạo điều kiện để bà con gặp gỡ, giao lưu và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

“Sân điểm sinh hoạt cộng đồng chúng tôi trước đây là sân đất, cỏ mọc um tùm, xuống cấp, bộ đội về 1 tuần thôi mọi thứ đã thay đổi. Các chú bộ đội đã phát quang, sơn sửa cửa, các phòng – nơi sinh hoạt, tổ chức các lễ hội cộng đồng người Chơ Ro chúng tôi. Rồi còn xây sân, trồng cây cảnh và tặng bộ dụng cụ tập thể dục cho bà con, rất là quý”, già làng Đào Văn Đức bày tỏ.

Người dân địa phương vui mừng khi điểm sinh hoạt cộng đồng được sửa chữa, nâng cấp. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Không chỉ dừng lại ở đó, Quân khu 7 còn tổ chức khởi công nhà tình nghĩa Quân – Dân tặng gia đình ông Nguyễn Song Toàn - cựu chiến binh khó khăn về nhà ở, với kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng, góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động dân vận lần này là chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 người dân, kết hợp giao lưu văn nghệ, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo và phổ biến pháp luật cho người dân.

Công trình được cải tạo, nâng cấp tạo điều kiện để bà con gặp gỡ, giao lưu và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Ngoài ra cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng địa phương cũng nạo vét, khơi thông 800 m mương La Hoa; di dời, lắp đặt dụng cụ vui chơi, tô màu, vẽ và trang trí khuôn viên Trường Mầm non Lâm San…

Ông Lưu Văn Sửu, Bí thư Đảng ủy xã Sông Ray, cho biết chương trình nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân. Các hoạt động khơi thông mương La Hoa, chỉnh trang trường học, hỗ trợ nhà ở và chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa bộ đội với địa phương.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động dân vận lần này là chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 người dân. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

“Một chuỗi hoạt động dân vận được trải rộng rất ý nghĩa, thể hiện tính nhân văn và tình gắn kết quân – dân. Đặc biệt khi xã Sông Ray chúng tôi có đến 19 dân tộc thiểu số, chiếm 21% dân số của xã”, ông Lưu Văn Sửu nói.

Phát biểu tại lễ khánh thành công trình sinh hoạt cộng đồng, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, nhấn mạnh công trình thể dục, thể thao và điểm sinh hoạt cộng đồng góp phần cụ thể hóa chủ trương gắn kết, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo. Công trình phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của bà con, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Quân khu 7, vun đắp tình đoàn kết quân dân.

*Một số hình ảnh khác tại chuỗi hoạt động dân vận của Quân khu 7:

Chuỗi hoạt động dân vận của Quân khu 7 đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa bộ đội với địa phương. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)