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Quân khu 5 tiếp nhận máy radar xuyên đất phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thứ Tư, 19:54, 23/09/2026
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VOV.VN - Chiều nay (23/9), tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức tiếp nhận, bàn giao máy radar xuyên đất từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chứng kiến lễ bàn giao. Cùng dự có Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 cùng đại diện Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam).

Những năm qua, cùng với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đồng hành, hỗ trợ Quân khu 5 trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ đang mở thêm hướng tiếp cận, góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm tại những khu vực địa hình phức tạp, dấu tích chiến trường đã thay đổi.

quan khu 5 tiep nhan may radar xuyen dat phuc vu tim kiem, quy tap hai cot liet si hinh anh 1
Quang cảnh buổi lễ (Ảnh Văn Viễn)

Ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm cho biết, trong quá trình triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn. Trên địa bàn Quân khu 5, nhiều khu vực đồi núi, đô thị hóa; dấu tích chiến trường biến đổi qua thời gian, tác động của thiên tai và quá trình phát triển kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Trong khi đó, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ tìm kiếm tại một số địa phương còn hạn chế. Từ thực tế đó, Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ máy radar xuyên đất nhằm tăng khả năng khảo sát, phát hiện các dấu hiệu dưới lòng đất, hỗ trợ khoanh vùng khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, hạn chế đào tìm trên diện rộng, tiết kiệm nhân lực và thời gian. Các thiết bị được sử dụng phục vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm” trên địa bàn Quân khu 5 và có thể phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại các địa bàn liên quan trong thời gian tới.

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Thiếu tướng Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu tại Chương trình (Ảnh- Văn Viễn)
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Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 dự Chương trinh (Ảnh - Văn Viễn)

Dịp này, Quỹ Thiện Tâm tài trợ 6 máy radar xuyên đất, thực hiện bàn giao theo các đợt. Cùng với trang bị phương tiện, Quỹ Thiện Tâm phối hợp hướng dẫn cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về nguyên lý hoạt động, cách vận hành, thu thập, phân tích dữ liệu khảo sát và những lưu ý kỹ thuật khi triển khai tại hiện trường, nhằm khai thác hiệu quả tính năng của thiết bị.

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Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 6 từ trái qua) tham dự Chương trình tiếp nhận, bàn giao phương tiện (Ảnh Văn Viễn)

Thay mặt Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Quỹ Thiện Tâm và Tập đoàn Vingroup đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Việc hỗ trợ các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm cộng đồng và tình cảm tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ, thân nhân gia đình liệt sĩ. Thiếu tướng Lương Đình Chung nhấn mạnh, Quân khu 5 xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được tiến hành với quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao nhất. “Chừng nào còn thông tin, còn manh mối, còn hy vọng thì chúng ta vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”-Thiếu tướng Lương Đình Chung nói./.

Thành Long/VOV- Miền Trung
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