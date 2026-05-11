Quản lý ô nhiễm môi trường dưới góc nhìn chuyên gia Trung Quốc

Thứ Hai, 15:00, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

Trước những thách thức về ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, việc tham khảo kinh nghiệm quản lý và ứng dụng công nghệ của các quốc gia được xem là một hướng đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát và bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Giáo sư Lưu Thư Minh, Viện trưởng Học viện Môi trường, Đại học Thanh Hoa, chia sẻ 3 khuyến nghị trọng tâm. Thứ nhất, xây dựng và cập nhật hệ thống tiêu chuẩn môi trường làm cơ sở cho mọi hoạt động quản lý và kiểm soát ô nhiễm. Ông Lưu Thư Minh nhấn mạnh: “Tiêu chuẩn là điều kiện tiên quyết để bất kỳ biện pháp quản lý nào đạt được hiệu quả”. Ông cũng dẫn chứng việc Trung Quốc đã liên tục điều chỉnh tiêu chuẩn trong vài thập kỷ qua, giúp cải thiện rõ rệt chất lượng không khí và nước, điển hình là tại thủ đô Bắc Kinh.

Phó Giáo sư Cao Nham, Giám đốc Phòng thí nghiệm Động cơ số về môi trường sống tương lai, Học viện Nghiên cứu sinh quốc tế Thâm Quyến thuộc Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc. Ảnh: Công Tuyên/TTXVN

Thứ hai, Giáo sư Lưu Thư Minh đề xuất ưu tiên công nghệ trong quá trình quản lý môi trường, cho rằng cần lựa chọn các công nghệ phù hợp, đồng thời tăng cường đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và liên tục cải tiến công nghệ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Thứ ba, Giáo sư nhấn mạnh vai trò của giám sát môi trường, cho rằng quản lý cần được công nghệ hỗ trợ nhằm đảm bảo giám sát chặt chẽ và kịp thời.

Trong khi đó, Phó Giáo sư Cao Nham, Giám đốc Phòng thí nghiệm Động cơ số về môi trường sống tương lai, Học viện nghiên cứu sinh quốc tế Thâm Quyến thuộc Đại học Thanh Hoa, bổ sung rằng quản lý môi trường cần tiếp cận tổng thể, bao gồm chính sách, công nghệ và sự phối hợp giữa các bên liên quan.

Theo Phó giáo sư Cao Nham, Chính phủ là cơ quan hoạch định chính sách; các viện, trường tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ; doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất; cơ quan quản lý tạo điều kiện cho các thử nghiệm và đổi mới... Chỉ khi nhiều bên cùng nỗ lực, kết quả môi trường mới có thể cải thiện bền vững. 

Từ góc nhìn các chuyên gia, mô hình quản lý tổng thể, kết hợp tiêu chuẩn, công nghệ và giám sát chặt chẽ, cùng với sự phối hợp đa bên, được xem là một hướng tiếp cận mang tính tham khảo trong nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm và hướng tới phát triển bền vững.

 

Theo Công Tuyên - Quang Hưng/TTXVN
Tag: ô nhiễm môi trường quản lý ô nhiễm môi trường trung quốc
VOV.VN - Ngày 9/5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức đoàn kiểm tra thực địa Bãi rác An Hiệp, khu Bưng Lạc Địa cùng các dự án cầu Ba Lai 6, Ba Lai 8 (thuộc huyện Ba Tri và Bình Đại, tỉnh Bến Tre cũ) nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các công trình trọng điểm phía Đông tỉnh.

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường đề xuất siết chặt trách nhiệm người đứng đầu địa phương. Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ô nhiễm, chuyển mạnh sang quản lý môi trường theo hướng dự báo, phòng ngừa.

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 với nhiều nội dung cải cách đáng chú ý, tập trung vào việc đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát hiệu quả các rủi ro môi trường.

VOV.VN - Khởi công từ tháng 8/2022 với kỳ vọng cải thiện môi trường và giải quyết ngập úng, dự án cải tạo hồ Tứ Liên (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) đến nay vẫn chưa thể hoàn thành, trong quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng...

