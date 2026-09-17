Cháy ô tô lúc rạng sáng ở Quảng Ngãi, 2 xe ô tô bị hư hại

Khoảng 1h38 phút ngày 17/9, người dân phát hiện cháy tại số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy ô tô

Nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Đến khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ cháy khiến một xe ô tô 16 chỗ và một xe ô tô 29 chỗ bị hư hại.

Hiện Phòng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy.