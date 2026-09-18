Con chó cắn nhiều người ở Quảng Ngãi dương tính với virus dại

Theo Phiếu kết quả xét nghiệm do Trạm Chẩn đoán và Xét nghiệm II, Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II phát hành ngày 17/9, mẫu xét nghiệm là đầu con chó được lấy tại thôn Phú Quý, xã Đông Sơn ngày 15/9. Mẫu do Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Đông Sơn gửi xét nghiệm để phát hiện virus gây bệnh dại. Kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dại.

Trước đó, ngày 15/9, con chó này đã cắn 8 người tại các thôn Châu Thuận Tây, Châu Thuận Biển, Phú Quý và Định Tân. Trong số này, 5 người đã đến cơ sở y tế tiêm phòng; 3 người bị chó cắn nhưng không bị trầy xước nên chưa đi tiêm. Sau khi cắn người, con chó bị người dân đánh chết.

Cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu gửi Trạm Chẩn đoán và Xét nghiệm II tại tỉnh Đắk Lắk để xét nghiệm.

Khử khuẩn khu vực chôn con chó được xác định dương tính với virus dại

Trước kết quả dương tính với virus dại, UBND xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu ngành Y tế tiếp tục theo dõi, quản lý những người có nguy cơ phơi nhiễm.

Đối với 5 người đã tiêm phòng, cán bộ y tế tiếp tục liên hệ, nhắc lịch tiêm các mũi tiếp theo, yêu cầu thực hiện đúng lịch, không để chậm trễ hoặc bỏ mũi tiêm. Những trường hợp không tuân thủ sẽ được báo cáo chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý.

Ngành Y tế cũng tiếp tục theo dõi sức khỏe của những người bị chó cắn. Khi xuất hiện triệu chứng bất thường, các trường hợp này được khuyến cáo đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra và xử trí.

Đáng chú ý, cơ quan chuyên môn đang rà soát những người trực tiếp đập chết con chó để đánh giá nguy cơ phơi nhiễm. Nội dung tập trung làm rõ việc có tiếp xúc với nước bọt của chó hay không, trong quá trình đập chó có bị trầy xước, xây xát hoặc để vết thương tiếp xúc với nước bọt của con vật hay không.

Nếu xác định có nguy cơ phơi nhiễm, người dân sẽ được hướng dẫn xử trí và tiêm vaccine, huyết thanh kháng Dại theo quy định.