Quảng Ngãi tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà tăng tưởng 2 con số

Thứ Năm, 13:01, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quý I năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đạt mức tăng trưởng GRDP 8,24%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, chi phí đầu vào và môi trường kinh doanh.

Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất là một trong những doanh nghiệp quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi. Trong quý I năm nay, doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Dung Quất. Hiện nay, Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất có 3 dự án đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, gồm: Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 1; Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2; Dự án Bến cảng tổng hợp container Hòa Phát Dung Quất đang từng bước hoàn thiện.

Sản xuất thép cuộn cán nóng tại Công ty thép Hòa Phát Dung Quất.

Ông Hoàng Ngọc Phượng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết, quý I năm nay, sản lượng thép xây dựng của đơn vị sản xuất đạt 692.000 tấn, thép cuộn cán nóng đạt 1,36 triệu tấn. Dự kiến, đơn vị tiếp tục nâng sản lượng trong quý II, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp của tỉnh:

“Đơn vị chú trọng tập trung sản xuất, kinh doanh linh hoạt và tăng cường quản trị chi phí; chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới các dòng sản phẩm mới, sản phẩm xanh, thân thiện môi trường và đáp ứng tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế. Công ty cũng linh hoạt trong sản xuất, xuất khẩu, đẩy mạnh hoạt động sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu thương phẩm”, ông Hoàng Ngọc Phượng nói. 

Khu vực cảng Dung Quất.

Quý I năm 2026, tăng trưởng GRDP của tỉnh Quảng Ngãi đạt 8,24%. Khu vực công nghiệp tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu”, đóng góp hơn một nửa mức tăng chung; ngành chế biến, chế tạo duy trì mức tăng hai con số. Khu vực dịch vụ cũng phục hồi rõ nét, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trên 15%; du lịch khởi sắc; xuất khẩu duy trì đà tăng hai con số. Đây là những tín hiệu tích cực, tạo nền tảng để tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp tăng tốc trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (đội mũ cối) kiểm tra công trình Dự án Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Tuy vậy, chỉ số tăng trưởng kinh tế chưa đồng đều. Một số ngành như khai khoáng, da giày suy giảm; thu ngân sách giảm so với cùng kỳ. Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, mới đạt hơn 7% kế hoạch, là điểm nghẽn lớn cần tháo gỡ. 

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (đội mũ cối) kiểm tra công trình Dự án Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Khu vực nông, lâm, thủy sản chỉ tăng khoảng 3% do chi phí đầu vào tăng mạnh từ tháng 3, kéo theo giá vật tư, vận chuyển tăng, người dân giảm đầu tư sản xuất. Lĩnh vực lâm nghiệp bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết kéo dài; khai thác thủy sản gặp khó do giá nhiên liệu tăng. Ở khu vực công nghiệp - xây dựng, công nghiệp tăng 12,76%, chủ yếu nhờ các sản phẩm chủ lực như dầu và thép.

Cầu số 2, dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, đoạn qua xã Bình Sơn.

Ông Võ Thành Nhân, Trưởng Thống kê tỉnh Quảng Ngãi cho rằng: “Xây dựng hiện nay chiếm 4,9% trong cơ cấu kinh tế; Xây dựng giảm 8,8% đã kéo tốc độ tăng GRDP toàn tỉnh giảm khoảng 0,49 điểm phần trăm. Như vậy, mặc dù chiếm tỷ trọng không lớn, nhưng mức giảm của lĩnh vực này vẫn tác động đáng kể đến tăng trưởng chung”.

Đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng năm 2026. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn thấp, đến cuối quý I mới đạt khoảng 7,2% kế hoạch. Tỉnh Quảng Ngãi đang quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Theo ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh còn chậm do nhiều nguyên nhân. Ở cấp xã, nhiều địa phương chưa chủ động trong tổ chức thực hiện, lựa chọn dự án mới thay vì tận dụng công trình đã có hồ sơ, dẫn đến chậm giải ngân. Ở cấp tỉnh, vướng mắc chủ yếu vẫn là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và tâm lý e ngại, sợ sai. Theo ông Nguyễn Công Hoàng, yêu cầu đặt ra là phải quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là trong lĩnh vực đất đai và điều hành nguồn vốn, nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án:

“Đối với công tác điều hành tài chính, yêu cầu Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi chủ động, linh hoạt trong phân bổ và điều hành nguồn vốn. Thực tế đang tồn tại tình trạng có công trình có khối lượng nhưng thiếu vốn để giải ngân, trong khi một số nguồn vốn lại chưa thể sử dụng. Việc điều hành cần được rà soát tổng thể, đặc biệt trong bối cảnh nguồn thu từ tiền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch. Đồng thời, cần kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn tăng thu, tránh dồn kỳ vọng vào một nguồn chưa chắc chắn, tiềm ẩn rủi ro mất cân đối ngân sách”, ông Nguyễn Công Hoàng đề nghị. 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: VOV Miền Trung tháo gỡ điểm nghẽn  Nguyễn Công Hoàng
Tin liên quan

Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi
Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi

VOV.VN - Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tịnh Khê là do thực phẩm nhiễm vi khuẩn. Nhiều mẫu chả lụa, chà bông và bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn gây bệnh.

Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi

Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi

VOV.VN - Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tịnh Khê là do thực phẩm nhiễm vi khuẩn. Nhiều mẫu chả lụa, chà bông và bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn gây bệnh.

Quảng Ngãi xử lý sạt lở bờ sông Pô Kô qua xã biên giới Dục Nông
Quảng Ngãi xử lý sạt lở bờ sông Pô Kô qua xã biên giới Dục Nông

VOV.VN - Tình trạng sạt lở bờ sông Pô Kô qua xã biên giới Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp, đe dọa đời sống của hàng chục hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Địa phương đang rà soát, chọn các vị trí xung yếu để ưu tiên xử lý trước mùa mưa năm nay.

Quảng Ngãi xử lý sạt lở bờ sông Pô Kô qua xã biên giới Dục Nông

Quảng Ngãi xử lý sạt lở bờ sông Pô Kô qua xã biên giới Dục Nông

VOV.VN - Tình trạng sạt lở bờ sông Pô Kô qua xã biên giới Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp, đe dọa đời sống của hàng chục hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Địa phương đang rà soát, chọn các vị trí xung yếu để ưu tiên xử lý trước mùa mưa năm nay.

Quảng Ngãi đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 3 dự án khu đô thị tại xã Măng Đen
Quảng Ngãi đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 3 dự án khu đô thị tại xã Măng Đen

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai 3 dự án khu đô thị quy mô lớn tại xã Măng Đen, tổng diện tích hơn 788 héc-ta với tổng vốn đầu tư hơn 26.446 tỷ đồng.

Quảng Ngãi đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 3 dự án khu đô thị tại xã Măng Đen

Quảng Ngãi đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 3 dự án khu đô thị tại xã Măng Đen

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai 3 dự án khu đô thị quy mô lớn tại xã Măng Đen, tổng diện tích hơn 788 héc-ta với tổng vốn đầu tư hơn 26.446 tỷ đồng.

