Quảng Ngãi: Nghị quyết 71 đã mở hướng cho ngành giáo dục nâng cao chất lượng

Từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, đổi mới quản trị trường học đến đẩy mạnh chuyển đổi số, ngành Giáo dục địa phương đã nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển giáo dục mũi nhọn.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 71, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều quyết định nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, tạo hành lang pháp lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Việc phân cấp, phân quyền trong quản lý giáo dục được đẩy mạnh, giao thêm thẩm quyền cho UBND cấp xã trong công tác quản lý đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao tính chủ động của địa phương.

Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Đắk Pék, tỉnh Quảng Ngãi.

Tỉnh triển khai nhiều chính sách hỗ trợ trẻ em, giáo viên tại các khu công nghiệp; mở rộng giáo dục STEAM (phương pháp giảng dạy tích hợp 5 lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học), tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới từ năm học 2026-2027.

Chuyển đổi số tiếp tục là điểm nhấn của ngành giáo dục. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục mầm non thực hiện quản trị trên môi trường số; nhiều trường phổ thông ứng dụng phần mềm trong quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá…

Tuy nhiên, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nhiều khó khăn như thiếu giáo viên ở một số môn học, cơ sở vật chất và hạ tầng số tại nhiều trường, nhất là khu vực miền núi, chưa đáp ứng yêu cầu; việc triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học ở một số địa bàn còn hạn chế.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp THPT tại các trường trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Thùy Tiên)

Trong giai đoạn 2027-2030, tỉnh Quảng Ngãi tập trung phát triển đội ngũ giáo viên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng nhân tài.

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Rà soát nhu cầu đầu tư xây dựng, mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng dạy học để từng bước hoàn thiện, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Thứ hai là rà soát lại kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên, bởi vì có trường thì phải có thầy, có học sinh thì phải có giáo viên, làm sao đáp ứng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như quy định của Chính phủ về định mức biên chế giáo viên tương ứng với học sinh ở các cấp học".