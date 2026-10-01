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Quảng Ngãi: Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ ở Đăk Cấm cùng nhiều viên đạn AK

Thứ Năm, 17:17, 01/10/2026
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VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 1/10, Đội Quy tập mộ liệt sĩ, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 4 Plei Trum - Đăk Choăh, phường Đăk Cấm.

Trong quá trình đào tìm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật liên quan bộ đội. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm phát hiện 3 hài cốt cùng nhiều răng còn chân răng, mảnh xương vụn, cúc áo, dây thắt lưng, hộp tiếp đạn và nhiều viên đạn AK đã bị rỉ sét.

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Lực lượng chức năng cất bốc di vật và các hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại phường Đắk Cấm. Ảnh UBND phường Đăk Cấm.

Các vị trí phát hiện hài cốt nằm gần nhau, trong phạm vi khoảng 2m. Di vật được tìm thấy còn có 2 xi lanh y tế, 1 hộp tiếp đạn AK cùng đạn AK, 2 dây thắt lưng, nhiều mảnh kim loại, 1 ly nhựa và 2 hộp nhựa màu trắng nghi là vật liệu nổ.

Sau khi phát hiện các hài cốt, Chỉ huy lực lượng tìm kiếm đã báo cáo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi. Đại diện chính quyền phường Đăk Cấm, Ban Chỉ huy Quân sự phường, các cơ quan chuyên môn và người dân cung cấp thông tin cũng có mặt theo dõi quá trình tìm kiếm, quy tập.

Hai hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Phòng thờ liệt sĩ để bảo quản, thờ cúng theo quy định. Lực lượng chức năng tiếp tục hoàn tất các thủ tục liên quan, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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