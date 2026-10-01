Phát hiện, cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ tại đầu nguồn suối Nước No (Quảng Ngãi)

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong 2 ngày 19 và 20/9, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các lực lượng chức năng của xã mở rộng khu vực tìm kiếm tại đầu nguồn suối Nước No, thôn Ba Liên, xã Ba Động và phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà bảo quản.

Qua tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng phát hiện một số di vật liên quan bộ đội như cúc áo, tăng, võng dù, dây dù. Những di vật này được thu thập, bảo quản cùng hài cốt theo đúng quy định, phục vụ công tác xác minh, đồng thời bảo đảm sự trang nghiêm, thành kính đối với các liệt sĩ đã hy sinh.

Hài cốt liệt sĩ được cất bốc.

Theo thông tin từ các nhân chứng, cách khu vực phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ khoảng vài trăm mét trước kia là trạm xá dã chiến, tổ chức cấp cứu, điều trị cho bộ đội bị thương trong quá trình chiến đấu tại các khu vực lân cận, trong khoảng thời gian từ năm 1967 đến năm 1972.

Di vật được tìm thấy trong khi cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Khu vực đầu nguồn suối Nước No nằm giữa rừng sâu, địa hình đi lại rất khó khăn. Sau khi phát hiện hài cốt liệt sĩ, xã đã huy động hơn 20 người thuộc các lực lượng của xã mở rộng khai quật, tìm kiếm tại khu vực này nhưng chưa phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ.