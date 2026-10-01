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Tìm thấy hài cốt liệt sĩ đầu tiên trong mùa khô 2026-2027 tại Campuchia

Thứ Năm, 08:33, 01/10/2026
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VOV.VN - Đội K51, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk vừa tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ đầu tiên trong những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027 tại Campuchia.

Từ nguồn tin báo của người dân nước bạn Campuchia, Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm, quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại Phum Vai Yoong, xã Busara, huyện Bétchanđa, tỉnh Mondulkiri.

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Nhiều di vật như dép cao su, cúc áo bộ đội, bát sắt B52 và lọ thuốc được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy gần khu vực suối Đắk Đam, cùng nhiều di vật như dép cao su, cúc áo bộ đội, bát sắt B52 và lọ thuốc. Việc quy tập được hài cốt liệt sĩ ngay những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ mùa khô là kết quả của quá trình khẩn trương tiếp nhận, xác minh và xử lý thông tin từ nhân dân.

Ngay sau lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Bộ CHQS tỉnh và Phòng Chính trị, Đội K51 nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, tổ chức lực lượng cơ động về các địa bàn, tranh thủ từng ngày, từng giờ để tiếp cận, xác minh các nguồn tin.

tim thay hai cot liet si dau tien trong mua kho 2026-2027 tai campuchia hinh anh 2
Đây là hài cốt liệt sĩ đầu tiên được Đội K51 tìm thấy trong những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027 tại Campuchia. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, địa bàn rộng, xa xôi, việc tiếp cận và xử lý thông tin gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử tri ân các anh hùng liệt sĩ, các tổ, các mũi tìm kiếm của Đội K51 đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đến từng phum, sóc để xác minh, tìm kiếm.

Kết quả này tiếp tục khẳng định quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Đội K51, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời góp phần cụ thể hóa tinh thần Chiến dịch 500 ngày đêm, kiên trì tìm kiếm những người con đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, để đưa các anh trở về với quê hương, gia đình.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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