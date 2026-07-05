Quảng Ninh phấn đấu cấp lại điện cho 90% hộ dân tại khu vực Móng Cái trong tối nay

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Ninh, phạm vi ảnh hưởng của bão chủ yếu tập trung tại khu vực Móng Cái và Cô Tô. Dù không gây hậu quả nghiêm trọng trên diện rộng, nhưng tại các khu vực này, cảnh quan sau bão trở nên ngổn ngang với nhiều cây xanh bị gãy đổ, nhà cửa tốc mái, hạ tầng điện bị ảnh hưởng cục bộ.

Cụ thể, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 96 nhà bị tốc mái; 3 ô tô hư hỏng; 13 tàu thuyền, bè mảng bị trôi dạt, chìm; hàng chục cột điện bị gãy đổ. Trong lĩnh vực sản xuất, khoảng 1.100ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, cùng với 40ha lúa, 5,2ha cây công nghiệp và hơn 1.600 cây xanh bị gãy đổ… Tại nhiều khu dân cư, cây cối ngã đổ chắn ngang đường, rác thải và vật liệu bị cuốn trôi khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Bộ đội Biên Phòng Pò Hèn cùng chính quyền địa phương thu dọn cây xanh gãy đổ sau bão

Chị Vũ Thị Hiền, phường Móng Cái 1 chia sẻ cảm nhận sau khi bão đổ bộ: "Cây cối ven đường bật gốc, đổ gãy rất là nhiều; Mái tôn của gia đình đã bị thổi bay. Những biển quảng cáo cũng bay rất là nhiều. Ở ngoài Trà Cổ và khu vực Bình Ngọc, một loạt bè nuôi trồng hải sản của người dân đã bị trôi đi, gây nhiều thiệt hại cho người dân Móng Cái".

Còn ông Trần Văn Bình, xã Hải Sơn cho biết: "Đến thời điểm hiện tại thì nhà tôi vẫn đang bị mất điện. Đêm qua thì số cây cối bị đổ ngang đường, sóng điện thoại thì có lúc, có lúc không, rất là chập chờn và không được ổn định. Sáng nay, chính quyền xã Hải Sơn cùng lượng chức năng đang xử lý, dọn dẹp cây đổ ngang đường để cho bà con thuận tiện đi lại. Người dân dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo mỹ quan môi trường sau khi bão tan".

Toàn tỉnh ghi nhận khoảng 96 nhà bị tốc mái; 3 ô tô hư hỏng; 13 tàu thuyền, bè mảng bị trôi dạt, chìm; hàng chục cột điện bị gãy đổ.

Đáng chú ý, khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác khắc phục sự cố điện lưới do mưa bão gây ra. Mưa bão đã làm 38 cột điện trung áp và hạ áp bị đổ, gãy, gây mất điện trên diện rộng tại một số khu vực của thành phố Móng Cái cũ, từ 19h ngày 4/7. Trong khi đó, tại Móng Cái, mưa vẫn tiếp diễn với cường độ lớn, chưa có dấu hiệu ngớt, khiến việc tiếp cận hiện trường và sửa chữa gặp nhiều trở ngại.

Trước tình hình đó, Điện lực Quảng Ninh đã huy động khoảng 100 cán bộ, công nhân tăng cường xuống hiện trường, tập trung khắc phục sự cố, dựng lại cột điện, kéo lại đường dây. Ngành điện Quảng Ninh đặt mục tiêu đến tối nay khôi phục cấp điện cho khoảng 90% số hộ dân bị ảnh hưởng, góp phần sớm ổn định sinh hoạt và sản xuất.

Khu vực nước sông Ka Long tiếp tục dâng cao

Ông Nguyễn Văn Quý - Phó Giám đốc Công ty điện lực Quảng Ninh cho biết: "Ngay từ đầu sáng 5/7, Điện lực Quảng Ninh đã huy động 10 đơn vị trực thuộc ra Móng Cái để hỗ trợ để khắc phục hậu quả do bão; chuẩn bị phương tiện xe cộ, xau cẩu, xe nâng, tập kết vật tư cũng như ánh sáng để mà làm bao giờ xong thì thôi. Khó khăn nhất là thời có mưa và gió rất nhiều, vừa làm vừa đảm bảo an toàn nên tiến độ chậm hơn so với thời tiết bình thường. Đến chiều tối nay, Điện lực Quảng Ninh cơ bản cấp lại điện cho 90% khách hàng và có tiếp tục làm ra khu vực Trà Cổ, Bình Ngọc".

Ngay sau khi bão tan, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả, thu dọn cây xanh gãy đổ, sửa chữa hạ tầng điện, giao thông, từng bước ổn định đời sống người dân.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1 - địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do bão số 1 khẳng định: "Trước hết thì chúng tôi dọn các cây cối gãy đổ để đảm bảo giao thông; tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân chằng chống lại nhà cửa, lợp lại mái tôn, khắc phục những sửa chữa nhỏ để cho người dân ổn định cuộc sống. Đối với thiệt hại do thôi trồng thủy sản, thì chúng tôi cũng thống kê để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ theo quy định. Tất cả các lực lượng phòng thủ dân sự của phường đều ứng trực phòng, chống thiên tai. Chúng tôi vừa khắc phục hậu quả, vừa có những biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân".

Điện lực Quảng Ninh phấn đấu cấp lại điện cho 90% hộ dân tại khu vực Móng Cái trong tối nay

Với sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, các địa phương đang nỗ lực từng giờ khắc phục hậu quả do bão gây ra, sớm đưa đời sống người dân trở lại bình thường. Ước tính tổng thiệt hại do bão số 1 gây ra khoảng 20 tỷ đồng. Dù không có thiệt hại về người, song những tổn thất về tài sản và ảnh hưởng đến sinh hoạt cho thấy đây vẫn là cơn bão để lại nhiều hệ lụy cần sớm được khắc phục.