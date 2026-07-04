Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) đang có gió giật cấp 10, mưa rất to

Gió lớn bắt đầu ảnh hưởng đến đảo Cô Tô lớn từ khoảng 19h ngày 4/7, gió mạnh dần lên cấp 8, giật cấp 9 sau đó tới cấp 10. Mưa lớn theo gió giật từng cơn, sóng biển cao 3-4m tại các khu vực kè đá ven đảo.

Toàn đặc khu đã mất điện từ 19h. Gió giật khiến 1 số biển hiệu, biển quảng cáo bị cuốn ra đường, nhiều cành cây bị quật gãy. Hiện chưa có thống kê chi tiết về thiệt hại do bão số 1 trên địa bàn.

Gió giật đến cấp 9-10 đang ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Cô Tô

Sóng cao đến 3-4m tại khu vực kè đá bãi biển Tình Yêu

Khách du lịch được hỗ trợ đảm bảo sinh hoạt lưu trú

Lãnh đạo đặc khu rà soát công tác phòng chống bão

Theo dự báo từ đêm ngày 4/7, lượng mưa tại đặc khu Cô Tô vẫn có thể tăng, gió giật cấp 9-10 trước khi giảm dần vào rạng sáng 5/7. Hiện tại công tác ứng trực phòng chống bão số 1 vẫn được triển khai chủ động. Ban phòng thủ dân sự đặc khu đã tiến hành kiểm tra toàn diện tại khu neo đậu tàu thuyền, các khu vực xung yếu có nguy cơ mất an toàn, các công trình cảng cùng các tuyến đường đang trong quá trình thi công trên địa bàn. Các Đồn Biên phòng sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn và ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Lãnh đạo đặc khu đã giao các cơ sở lưu trú và cơ quan chức năng phục vụ chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách đang lưu trú trên đảo. Hiện có 2.845 du khách đang lưu trú trên đảo, trong đó có 14 khách quốc tế (7 người Pháp, 4 người Đức, 1 người Anh, 1 người Nhật và 1 người Séc), tất cả đều được hỗ trợ đảm bảo an toàn.