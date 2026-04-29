Quảng Ninh tập trung đảm bảo an ninh cho đêm hội Carnaval Hạ Long 2026



Ngay từ sớm, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành kế hoạch tổng thể bảo đảm ANTT Carnaval. Trên 800 cán bộ, chiến sĩ từ các phòng nghiệp vụ và công an 8 phường, xã khu vực lân cận được huy động, cùng phương tiện, trang thiết bị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Các lực lượng nắm chắc tình hình từ sớm, kiểm soát chặt chẽ an ninh vòng trong, vòng ngoài, chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thượng tá Hà Kiều Hưng, Phó Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi thành lập 63 tổ chốt, bao gồm toàn bộ khu vực đón tiếp đại biểu, đặc biệt thành lập 3 cửa đón khách có cổng từ và máy chiếu để kiểm soát chặt chẽ lượng người ra vào, đảm bảo an ninh an toàn ở mức độ cao nhất. Đặc biệt có những chốt chặn, để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã huy động đến bảy mươi lăm người. Ngoài ra, chúng tôi còn huy động lực lượng CAP làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phân luồng từ xa để không gây ùn tắc khi đại biểu đi vào”.

Không chỉ khu vực sân khấu trung tâm, tuyến diễu hành Carnaval trên đường Trần Quốc Nghiễn dài gần 1km cũng được xác định là khu vực trọng điểm. Tại đây, lực lượng Công an bố trí tại tất cả các vị trí then chốt, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, hạn chế tối đa ùn tắc, đảm bảo việc đi lại thuận lợi cho người dân và du khách. Cùng với đó, các phương án tuần tra vũ trang, đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật cũng được triển khai xuyên suốt trong thời gian diễn ra sự kiện.

Trung tá Phạm Đức Tuân, Đội trưởng Đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “CSCĐ huy động 131 CBCS để tham gia bảo vệ tại các vị trí chốt chặn, các điểm hướng dẫn cho nhân dân vào khu vực tổ chức Carnaval; ngoài ra còn tuần tra lưu động để kịp thời phát hiện các vụ việc phức tạp”

Cùng với đó, lực lượng Công an cơ sở cũng chủ động phương án xử lý các tình huống phát sinh ngay tại hiện trường. Thiếu tá Lê Quang Tiến, Phó Trưởng Công an phường Hạ Long cho biết: “Để xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ, các sự việc liên quan đến trộm cắp, móc túi, gây rối trật tự xã hội, Công an phường đã chủ động thành lập tổ công tác để xử lý các sự việc xảy ra ngay trong khi diễn ra sự kiện với phương châm chính xác, đúng pháp luật và đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách”.

Bên cạnh đó, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được triển khai nghiêm ngặt cả trên bờ và trên biển, đặc biệt tại khu vực sân khấu trung tâm nơi tập trung hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và các phương tiện phục vụ diễu hành. Công tác kiểm soát người ra vào được thực hiện chặt chẽ, góp phần đảm bảo Carnaval Hạ Long 2026 và các hoạt động bên lề diễn ra an toàn, văn minh.