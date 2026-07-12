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Quảng Ninh: Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Chủ Nhật, 10:28, 12/07/2026
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VOV.VN - Từ ngày 10/7, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh phát động đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn.

Theo thống kê đến ngày 26/6/2026, toàn tỉnh Quảng Ninh còn khoảng 3.830 thân nhân liệt sĩ theo dòng họ ngoại chưa được thu nhận mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Để thu nhận toàn bộ mẫu ADN của các thân nhân liệt sĩ chưa rõ danh tính, lực lượng công an thực hiện đợt cao điểm từ 10-14/7 tại 54 xã, phường, đặc khu. Toàn bộ mẫu ADN sẽ được cập nhật vào Ngân hàng Gen quốc gia, phục vụ giám định, đối sánh và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

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Từ ngày 10 đến 14/7, Công an Quảng Ninh tiến hành lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại 54 xã, phường, đặc khu

Hoạt động này góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ, đồng thời thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, hướng tới hoàn thành mục tiêu Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”.

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Trung tá Nguyễn Hoàng Tùng, Phó trưởng Công an phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh cho biết riêng cụm Hoành Bồ thu nhận khoảng 200 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ cần xác định danh tính

Trung tá Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Trưởng Công an phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Ngày hôm nay, Hoành Bồ là địa điểm tổ chức chung cho 5 đơn vị phường, xã bao gồm Hoành Bồ, Việt Hưng, Thống Nhất, Quảng La và Lương Minh. Chúng tôi phấn đấu là trong ngày hôm nay sẽ giải quyết xong hết tất cả các trường hợp mà thân nhân liệt sĩ có đủ điều kiện và có mặt ở địa phương để có thể lấy mẫu ADN. Một số những trường hợp là thân nhân liệt sĩ già yếu, không đi lại được, Công an phường và các phường, xã khác cũng phối hợp báo cáo tổ công tác của Bộ Công an và công an tỉnh Quảng Ninh đi thu nhận tận nơi. Các đơn vị ở xa thì phường chủ động bố trí xe đưa đón. Riêng tại Hoành Bồ, chúng tôi kết hợp với an ninh cơ sở tổ chức đưa đón thân nhân liệt sĩ".

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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