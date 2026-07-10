Quảng Ninh hoàn thành hơn 91% kế hoạch lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Quảng Ninh tăng tốc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh, địa phương hiện quản lý 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.802 phần mộ, trong số này có hơn 800 phần mộ chưa xác định được danh tính liệt sĩ.

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động, Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương và Quân khu 3, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước dịp 27/7/2026.

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành mục tiêu Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” trên địa bàn, trước dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7)

Theo Trung tá Lê Quốc Quân, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường Việt Hưng, từ khâu rà soát, xác minh thông tin đến khai quật, lấy mẫu và bảo quản mẫu phẩm đều được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm tính chính xác và khoa học trong từng công đoạn.

"Nghĩa trang liệt sĩ phường Việt Hưng hiện tại là có 160 ngôi mộ, trong đó 73 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, cần phải lấy mẫu. Đặc biệt, trên nghĩa trang liệt sĩ Việt Hưng chủ yếu là các liệt sĩ từ thời chống thực dân Pháp. Việc lấy mẫu cũng là một điều khó khăn mà chúng tôi phải khắc phục như các phần mộ chỉ còn nắm đất hoặc là hiện vật thôi. Chúng tôi đã quyết tâm là phải hoàn thành theo đúng tiến độ bằng cách huy động các lực lượng dân quân, các đơn vị thi công để lấy được mẫu của các liệt sĩ gửi đi giám định ADN", Trung tá Lê Quốc Quân nói.

Quảng Ninh hiện quản lý 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.802 phần mộ, phân bố tại 15 xã, phường và đặc khu. Trong đó, 803 phần mộ chưa xác định được thông tin liệt sĩ

Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước hiện còn hàng trăm nghìn liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính. Mỗi phần mộ liệt sĩ chưa có tên tuổi là nỗi nhớ thương, day dứt không chỉ của gia đình, thân nhân những người đã ngã xuống mà còn là sự trăn trở của đồng đội, các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Bà Nguyễn Thị Láng, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, con dâu liệt sĩ Lê Thanh Huận bày tỏ: "Gia đình cũng đi vào nghĩa trang Quảng Trị, cũng đi tìm hết dãy nọ đến dãy kia nhưng không có mộ bố tôi trong nghĩa trang đấy. Gia đình chỉ mong mỏi tìm được bố về nghĩa trang gia đình, để hằng năm, ngày giỗ, ngày Tết, con cháu lên thắp hương. Hiện giờ trên nghĩa trang Liệt sĩ Việt Hưng cũng có tên nhưng chỉ là thắp hương vọng thôi chứ không có hình hài gì cả".

Đến hết 10/7, Quảng Ninh có 14/15 nghĩa trang liệt sỹ hoàn thành việc lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sỹ thiếu thông tin

Tính đến hết ngày 10/7, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc lấy mẫu ADN hài cốt tại 733 trong số 803 phần mộ liệt sĩ (tương đương hơn 91% khối lượng công việc). Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang dồn lực hoàn thiện những phần việc cuối cùng tại nghĩa trang Liệt sĩ phường Móng Cái 3, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Chiến dịch Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” trên địa bàn, trước dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) sắp tới.