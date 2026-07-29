Quảng Ninh: Trao trả 5 người Trung Quốc nhập cảnh, cư trú bất hợp pháp

Qua xác minh, các đối tượng trên đã vi phạm pháp luật Việt Nam về nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam. Sau khi phát hiện vi phạm, các lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định; đồng thời, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất thủ tục trao trả các trường hợp theo đúng quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Công an tỉnh Quảng Ninh trao trả 5 đối tượng người Trung Quốc tại cửa khẩu Bắc Luân 2

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về xuất, nhập cảnh; không tiếp tay, môi giới, chứa chấp hoặc sử dụng lao động nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không tiếp tay, môi giới, chứa chấp hoặc sử dụng lao động nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, mọi hành vi tổ chức, môi giới, giúp sức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép hoặc sử dụng lao động nước ngoài trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.