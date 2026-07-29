English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ninh: Trao trả 5 người Trung Quốc nhập cảnh, cư trú bất hợp pháp

Thứ Tư, 21:18, 29/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/7, Trạm biên phòng cửa khẩu Bắc Luân 2, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phối hợp cùng Phòng an ninh điều tra, công an tỉnh Quảng Ninh trao trả 5 đối tượng người Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam.

Qua xác minh, các đối tượng trên đã vi phạm pháp luật Việt Nam về nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam. Sau khi phát hiện vi phạm, các lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định; đồng thời, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất thủ tục trao trả các trường hợp theo đúng quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

quang ninh trao tra 5 nguoi trung quoc nhap canh, cu tru bat hop phap hinh anh 1
 Công an tỉnh Quảng Ninh trao trả 5 đối tượng người Trung Quốc tại cửa khẩu Bắc Luân 2

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về xuất, nhập cảnh; không tiếp tay, môi giới, chứa chấp hoặc sử dụng lao động nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp.

quang ninh trao tra 5 nguoi trung quoc nhap canh, cu tru bat hop phap hinh anh 2
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không tiếp tay, môi giới, chứa chấp hoặc sử dụng lao động nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, mọi hành vi tổ chức, môi giới, giúp sức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép hoặc sử dụng lao động nước ngoài trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

CTV Trần Tương/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích phá chuyên án xuất nhập cảnh trái phép
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích phá chuyên án xuất nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Chiều 2/6, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức trao thưởng cho lực lượng đấu tranh thành công Chuyên án LS226 chống xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới tỉnh Lạng Sơn.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích phá chuyên án xuất nhập cảnh trái phép

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích phá chuyên án xuất nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Chiều 2/6, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức trao thưởng cho lực lượng đấu tranh thành công Chuyên án LS226 chống xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới tỉnh Lạng Sơn.

Phát hiện nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đồng Nai để ăn xin
Phát hiện nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đồng Nai để ăn xin

VOV.VN - Ngày 8/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Công an phường Long Bình kiểm tra, phát hiện một nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép, thuê trọ và hành nghề ăn xin trên địa bàn.

Phát hiện nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đồng Nai để ăn xin

Phát hiện nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đồng Nai để ăn xin

VOV.VN - Ngày 8/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Công an phường Long Bình kiểm tra, phát hiện một nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép, thuê trọ và hành nghề ăn xin trên địa bàn.

Lao động “chui” nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam bị xử phạt
Lao động “chui” nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam bị xử phạt

VOV.VN - Ngày 19/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đức Lương vừa xử phạt vi phạm hành chính một công dân có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về địa phương, qua đó tiếp tục siết chặt quản lý xuất nhập cảnh và cảnh báo người dân trước các rủi ro từ lao động “chui”.

Lao động “chui” nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam bị xử phạt

Lao động “chui” nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam bị xử phạt

VOV.VN - Ngày 19/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đức Lương vừa xử phạt vi phạm hành chính một công dân có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về địa phương, qua đó tiếp tục siết chặt quản lý xuất nhập cảnh và cảnh báo người dân trước các rủi ro từ lao động “chui”.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục