English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Trị “chạy nước rút” sớm hoàn thành trường học biên giới trước năm học mới

Thứ Tư, 11:46, 29/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trước năm học 2026-2027, tỉnh Quảng Trị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tăng tốc thi công, phấn đấu đưa công trình về đích đúng tiến độ.

 

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thượng Trạch, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) được khởi công giữa tháng 12/2025, tổng mức đầu tư hơn 195 tỷ đồng, nằm ở bản Cà Roòng.

quang tri chay nuoc rut som hoan thanh truong hoc bien gioi truoc nam hoc moi hinh anh 1
Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Thượng Trạch.

Sau hơn 7 tháng thi công, dự án đạt hơn 60% khối lượng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8 để đón học sinh năm học mới. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng.

Đại úy Phan Công Thành, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 42, Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, mỗi sáng, bộ đội hành quân đến công trường trước 6h30, đảm nhận những công việc như vận chuyển vật liệu, buộc thép, trộn vữa, san gạt nền. Những chiến sĩ có kinh nghiệm trực tiếp cùng thợ xây dựng tường, trát và hoàn thiện các hạng mục.

quang tri chay nuoc rut som hoan thanh truong hoc bien gioi truoc nam hoc moi hinh anh 2
Trên công trình, các lực lượng đang thi công phần mái của trường.

“Sau một thời gian thực hiện nhiệm vụ ở đây thì chúng tôi đã kịp thời bám nắm Ban quản lý dự án cũng như các nhà thầu để phân công lực lượng cho nó hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực cũng như là tay nghề. Bên cạnh đó thì để bảo đảm cho tiến độ và chúng tôi cũng quyết tâm với tinh thần cao nhất để đưa công trình về đích đúng tiến độ”, Đại úy Phan Công Thành thông tin thêm.

Từ giữa tháng 6 tới nay, 300 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị luôn bám công trường tại 3 điểm trường khu vực biên giới các xã Hướng Phùng, Dân Hóa, Thượng Trạch. Các lực lượng Quân đội đã thực hiện hơn 8.000 ngày công, phối hợp với các nhà thầu xử lý nhiều phần việc như: xây, đổ bê tông, gia công cốt thép và cốp pha, thi công điện nước và hạ tầng kỹ thuật, thu dọn, vận chuyển vật liệu xây dựng và san gạt mặt bằng.

quang tri chay nuoc rut som hoan thanh truong hoc bien gioi truoc nam hoc moi hinh anh 3
Cán bộ chiến sĩ hỗ trợ hàng ngàn ngày công giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các xã Hướng Phùng, Đakrông, Dân Hóa và Thượng Trạch xây dựng đề án thành lập trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, đồng thời sắp xếp lại hệ thống trường học trên địa bàn.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị hy vọng công trình bảo đảm kịp năm học mới: “Chúng tôi cũng rất là hy vọng với sự quyết tâm cao của chính quyền, đặc biệt là sự nỗ lực của các nhà thầu, sự hỗ trợ tích cực của lực lượng Quân đội thì công trình sẽ đảm bảo đúng tiến độ để cho các em học sinh có thể bước vào khai giảng trong năm học mới”.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị chú trọng các điều kiện về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, khả năng vận hành, khai thác sau khi hoàn thành cũng như rà soát, đánh giá tổng thể các yếu tố liên quan đến an toàn công trình, nhất là nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng của điều kiện địa hình, thời tiết. Do khan hiếm vật tư vật liệu, khan hiếm nhân công đã ảnh hưởng tiến độ thực hiện 4 công trình trường học biên giới. Hiện nay, các trường đã cơ bản hoàn thành bình quân khoảng 73% so với tiến độ đề ra. 

quang tri chay nuoc rut som hoan thanh truong hoc bien gioi truoc nam hoc moi hinh anh 4
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tặng quà động viên các đơn vị thi công.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương phấn đấu hoàn thành cả 4 trường trước 30/8 năm nay: “Trong bản vẽ thiết kế cũng như thực tế, chúng tôi thấy những ngôi trường này rất thân thiện, rất phù hợp với địa bàn của các xã vùng miền núi biên giới. Cơ sở hạ tầng được xây dựng đẹp, khang trang. Chúng tôi quản lý chất lượng các công trình này đảm bảo để khi các cháu đi vào học tập ở đây được đảm bảo an toàn, môi trường tốt hơn ở môi trường trường cũ, để phụ huynh của các em yên tâm khi các em được học trong những ngôi trường này, từ chất lượng học tập cũng như nơi ăn ở của các em”.

luc_luong_quan_doi_duoc_tang_cuong_giup_day_nhanh_tien_do_xay_dung_cac_truong_hoc_vung_bien_gioi.jpg

300 cán bộ, chiến sĩ tăng cường hỗ trợ xây trường học vùng biên giới Quảng Trị

VOV.VN - Những ngày đầu tháng 6, trên các công trường xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp tại vùng biên giới tỉnh Quảng Trị có nhiều “công nhân đặc biệt”. Đó là hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tăng cường hỗ trợ các đơn vị, thi công ngày đêm, quyết tâm đưa các công trình về đích trước năm học mới.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Ngãi gấp rút hoàn thành 4 điểm trường biên giới trước năm học mới
Quảng Ngãi gấp rút hoàn thành 4 điểm trường biên giới trước năm học mới

VOV.VN - Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước vào năm học mới 2026 - 2027, trên các công trường xây dựng 4 điểm trường khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, hàng trăm cán bộ, kỹ sư và công nhân đang tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục cuối cùng, bảo đảm học sinh có trường học mới trước ngày khai giảng.

Quảng Ngãi gấp rút hoàn thành 4 điểm trường biên giới trước năm học mới

Quảng Ngãi gấp rút hoàn thành 4 điểm trường biên giới trước năm học mới

VOV.VN - Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước vào năm học mới 2026 - 2027, trên các công trường xây dựng 4 điểm trường khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, hàng trăm cán bộ, kỹ sư và công nhân đang tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục cuối cùng, bảo đảm học sinh có trường học mới trước ngày khai giảng.

Chiến dịch “60 ngày đêm” chung sức xây dựng trường học biên giới tại Huế
Chiến dịch “60 ngày đêm” chung sức xây dựng trường học biên giới tại Huế

VOV.VN - Giữa những ngày hè nắng gắt nơi vùng cao A Lưới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Huế đang miệt mài lao động thực hiện Chiến dịch “60 ngày đêm” chung sức xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4.

Chiến dịch “60 ngày đêm” chung sức xây dựng trường học biên giới tại Huế

Chiến dịch “60 ngày đêm” chung sức xây dựng trường học biên giới tại Huế

VOV.VN - Giữa những ngày hè nắng gắt nơi vùng cao A Lưới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Huế đang miệt mài lao động thực hiện Chiến dịch “60 ngày đêm” chung sức xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4.

Quân khu 5 hỗ trợ xây dựng trường học nội trú liên cấp khu vực biên giới
Quân khu 5 hỗ trợ xây dựng trường học nội trú liên cấp khu vực biên giới

VOV.VN - Hôm nay (19/5), tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị nghe các cơ quan báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu hỗ trợ và tiến độ triển khai xây dựng trường học nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn Quân khu 5.

Quân khu 5 hỗ trợ xây dựng trường học nội trú liên cấp khu vực biên giới

Quân khu 5 hỗ trợ xây dựng trường học nội trú liên cấp khu vực biên giới

VOV.VN - Hôm nay (19/5), tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị nghe các cơ quan báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu hỗ trợ và tiến độ triển khai xây dựng trường học nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn Quân khu 5.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục