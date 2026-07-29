Quảng Trị “chạy nước rút” sớm hoàn thành trường học biên giới trước năm học mới

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thượng Trạch, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) được khởi công giữa tháng 12/2025, tổng mức đầu tư hơn 195 tỷ đồng, nằm ở bản Cà Roòng.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Thượng Trạch.

Sau hơn 7 tháng thi công, dự án đạt hơn 60% khối lượng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8 để đón học sinh năm học mới. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng.

Đại úy Phan Công Thành, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 42, Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, mỗi sáng, bộ đội hành quân đến công trường trước 6h30, đảm nhận những công việc như vận chuyển vật liệu, buộc thép, trộn vữa, san gạt nền. Những chiến sĩ có kinh nghiệm trực tiếp cùng thợ xây dựng tường, trát và hoàn thiện các hạng mục.

Trên công trình, các lực lượng đang thi công phần mái của trường.

“Sau một thời gian thực hiện nhiệm vụ ở đây thì chúng tôi đã kịp thời bám nắm Ban quản lý dự án cũng như các nhà thầu để phân công lực lượng cho nó hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực cũng như là tay nghề. Bên cạnh đó thì để bảo đảm cho tiến độ và chúng tôi cũng quyết tâm với tinh thần cao nhất để đưa công trình về đích đúng tiến độ”, Đại úy Phan Công Thành thông tin thêm.

Từ giữa tháng 6 tới nay, 300 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị luôn bám công trường tại 3 điểm trường khu vực biên giới các xã Hướng Phùng, Dân Hóa, Thượng Trạch. Các lực lượng Quân đội đã thực hiện hơn 8.000 ngày công, phối hợp với các nhà thầu xử lý nhiều phần việc như: xây, đổ bê tông, gia công cốt thép và cốp pha, thi công điện nước và hạ tầng kỹ thuật, thu dọn, vận chuyển vật liệu xây dựng và san gạt mặt bằng.

Cán bộ chiến sĩ hỗ trợ hàng ngàn ngày công giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các xã Hướng Phùng, Đakrông, Dân Hóa và Thượng Trạch xây dựng đề án thành lập trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, đồng thời sắp xếp lại hệ thống trường học trên địa bàn.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị hy vọng công trình bảo đảm kịp năm học mới: “Chúng tôi cũng rất là hy vọng với sự quyết tâm cao của chính quyền, đặc biệt là sự nỗ lực của các nhà thầu, sự hỗ trợ tích cực của lực lượng Quân đội thì công trình sẽ đảm bảo đúng tiến độ để cho các em học sinh có thể bước vào khai giảng trong năm học mới”.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị chú trọng các điều kiện về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, khả năng vận hành, khai thác sau khi hoàn thành cũng như rà soát, đánh giá tổng thể các yếu tố liên quan đến an toàn công trình, nhất là nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng của điều kiện địa hình, thời tiết. Do khan hiếm vật tư vật liệu, khan hiếm nhân công đã ảnh hưởng tiến độ thực hiện 4 công trình trường học biên giới. Hiện nay, các trường đã cơ bản hoàn thành bình quân khoảng 73% so với tiến độ đề ra.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tặng quà động viên các đơn vị thi công.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương phấn đấu hoàn thành cả 4 trường trước 30/8 năm nay: “Trong bản vẽ thiết kế cũng như thực tế, chúng tôi thấy những ngôi trường này rất thân thiện, rất phù hợp với địa bàn của các xã vùng miền núi biên giới. Cơ sở hạ tầng được xây dựng đẹp, khang trang. Chúng tôi quản lý chất lượng các công trình này đảm bảo để khi các cháu đi vào học tập ở đây được đảm bảo an toàn, môi trường tốt hơn ở môi trường trường cũ, để phụ huynh của các em yên tâm khi các em được học trong những ngôi trường này, từ chất lượng học tập cũng như nơi ăn ở của các em”.