English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Trị - Điểm hẹn tri ân

Thứ Năm, 15:34, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tháng Bảy, mảnh đất Quảng Trị trở thành điểm hẹn của lòng biết ơn. Từ khắp mọi miền Tổ quốc, đồng bào tìm về vùng đất thiêng để dâng nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Cứ mỗi độ tháng Bảy, hàng vạn người từ khắp mọi miền Tổ quốc tìm về Quảng Trị. Từ những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh, những thân nhân liệt sĩ mang theo nỗi nhớ khôn nguôi, đến những người trẻ sinh ra trong hòa bình... đều mong được thắp một nén hương tri ân trước sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ.

quang tri - Diem hen tri an hinh anh 1
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn những ngày tháng 7

Giữa màu xanh bạt ngàn ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, dòng người nối nhau bước chậm rãi qua từng phần mộ. Có người trở về để thăm lại đồng đội, người thân, bạn bè. Nhiều bạn trẻ đứng trước hàng vạn phần mộ liệt sĩ, thành kính dâng hương tri ân các liệt sĩ. 

quang tri - Diem hen tri an hinh anh 2
Những ngày tháng 7, nhiều cựu chiến binh về Quảng Trị tưởng nhớ đồng đội

Em Trần Hoàng Long, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây kính cẩn thắp nén hương lên phần mộ liệt sĩ: “Nhân dịp 27/7, ngày Thương binh Liệt sĩ, em đến đây để thắp nhang cảm ơn và tri ân công lao của các Anh hùng liệt sĩ để chúng em có được ngày hòa bình như hôm nay”.

quang tri - Diem hen tri an hinh anh 3
Người dân khắp cả nước về Quảng Trị tri ân Anh hùng liệt sĩ

Tháng Bảy, tỉnh Quảng Trị là nơi hội ngộ của những người lính năm xưa. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng tình đồng đội luôn sắt son như ngày nào. Cựu chiến binh Phan Văn Thìn, 73 tuổi, quê ở Hà Tĩnh đã về nghĩa trang thăm đồng đội mình đang yên nghỉ nơi đây.

“Chúng tôi là những cựu chiến binh từng trải qua những năm tháng chiến tranh. Tất cả bây giờ tuổi cũng đã ngoài 70. Chúng tôi về đây, về với đồng đội thắp nén nhang tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ các đồng đội của mình, cảm thấy trào dâng cảm xúc. Trong những ngày này không chỉ bản thân tôi mà cả dân tộc này ai cũng vậy”, ông Thìn nói.

quang tri - Diem hen tri an hinh anh 4
Cựu chiến binh thắp hương tưởng nhớ đồng đội

Giữa dòng người về Quảng Trị trong những ngày này, không ít người chưa từng trải qua chiến tranh, cũng không có người thân nằm lại trên mảnh đất này. Họ đã vượt hàng trăm, hàng nghìn cây số để được thắp hương lên những phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. 

quang tri - Diem hen tri an hinh anh 5
Thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Theo ông Nguyễn Việt Hà, đến từ Hà Nội, Quảng Trị không chỉ là địa danh trên bản đồ mà là biểu tượng của sự hy sinh vì Tổ quốc: “Mảnh đất Quảng Trị này là nơi quá thiêng liêng của Tổ quốc. Các chiến sĩ đã hy sinh quá nhiều vì nhân dân để có được ngày hôm nay. Chúng tôi rất biết ơn, rất xúc động khi đến đây, với những gì hôm nay được chứng kiến tại đây, tôi thật sự không nói nên lời”.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, dòng người lặng lẽ nối dài tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị. Khói hương quyện trong gió, tiếng chuông ngân vang giữa không gian tĩnh lặng như lời nhắc nhở về một đạo lý đã trở thành mạch nguồn của dân tộc: Uống nước nhớ nguồn.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lâm Đồng quy tập, lấy mẫu ADN 12 hài cốt liệt sĩ tại Chiến khu Lê
Lâm Đồng quy tập, lấy mẫu ADN 12 hài cốt liệt sĩ tại Chiến khu Lê

VOV.VN - Sau thời gian khảo sát thực địa, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp tổ chức khai quật 12 phần mộ liệt sĩ tại nghĩa địa thôn Hồng Hải, xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ).

Lâm Đồng quy tập, lấy mẫu ADN 12 hài cốt liệt sĩ tại Chiến khu Lê

Lâm Đồng quy tập, lấy mẫu ADN 12 hài cốt liệt sĩ tại Chiến khu Lê

VOV.VN - Sau thời gian khảo sát thực địa, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp tổ chức khai quật 12 phần mộ liệt sĩ tại nghĩa địa thôn Hồng Hải, xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ).

Sinh con đúng ngày 27/7, người vợ tìm lại lẽ sống từ nhật ký của chồng liệt sĩ
Sinh con đúng ngày 27/7, người vợ tìm lại lẽ sống từ nhật ký của chồng liệt sĩ

VOV.VN - Khi đọc những dòng nhật ký của chồng, Thượng tá Đặng Thị Bích Trang hiểu được tình yêu với bầu trời Tổ quốc của chồng, hiểu được những nhiệm vụ thiêng liêng của anh. Cũng bởi vậy chị dần tìm lại được lẽ sống sau thời gian rơi vào trầm cảm sau khi nhận tin chồng hy sinh.

Sinh con đúng ngày 27/7, người vợ tìm lại lẽ sống từ nhật ký của chồng liệt sĩ

Sinh con đúng ngày 27/7, người vợ tìm lại lẽ sống từ nhật ký của chồng liệt sĩ

VOV.VN - Khi đọc những dòng nhật ký của chồng, Thượng tá Đặng Thị Bích Trang hiểu được tình yêu với bầu trời Tổ quốc của chồng, hiểu được những nhiệm vụ thiêng liêng của anh. Cũng bởi vậy chị dần tìm lại được lẽ sống sau thời gian rơi vào trầm cảm sau khi nhận tin chồng hy sinh.

Thu nhận mẫu ADN: Hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ
Thu nhận mẫu ADN: Hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN-Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vẫn tiếp tục. Sáng 23/7, UBND tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, thắp thêm hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương

Thu nhận mẫu ADN: Hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ

Thu nhận mẫu ADN: Hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN-Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vẫn tiếp tục. Sáng 23/7, UBND tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, thắp thêm hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục