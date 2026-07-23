Quảng Trị - Điểm hẹn tri ân

Cứ mỗi độ tháng Bảy, hàng vạn người từ khắp mọi miền Tổ quốc tìm về Quảng Trị. Từ những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh, những thân nhân liệt sĩ mang theo nỗi nhớ khôn nguôi, đến những người trẻ sinh ra trong hòa bình... đều mong được thắp một nén hương tri ân trước sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn những ngày tháng 7

Giữa màu xanh bạt ngàn ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, dòng người nối nhau bước chậm rãi qua từng phần mộ. Có người trở về để thăm lại đồng đội, người thân, bạn bè. Nhiều bạn trẻ đứng trước hàng vạn phần mộ liệt sĩ, thành kính dâng hương tri ân các liệt sĩ.

Những ngày tháng 7, nhiều cựu chiến binh về Quảng Trị tưởng nhớ đồng đội

Em Trần Hoàng Long, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây kính cẩn thắp nén hương lên phần mộ liệt sĩ: “Nhân dịp 27/7, ngày Thương binh Liệt sĩ, em đến đây để thắp nhang cảm ơn và tri ân công lao của các Anh hùng liệt sĩ để chúng em có được ngày hòa bình như hôm nay”.

Người dân khắp cả nước về Quảng Trị tri ân Anh hùng liệt sĩ

Tháng Bảy, tỉnh Quảng Trị là nơi hội ngộ của những người lính năm xưa. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng tình đồng đội luôn sắt son như ngày nào. Cựu chiến binh Phan Văn Thìn, 73 tuổi, quê ở Hà Tĩnh đã về nghĩa trang thăm đồng đội mình đang yên nghỉ nơi đây.

“Chúng tôi là những cựu chiến binh từng trải qua những năm tháng chiến tranh. Tất cả bây giờ tuổi cũng đã ngoài 70. Chúng tôi về đây, về với đồng đội thắp nén nhang tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ các đồng đội của mình, cảm thấy trào dâng cảm xúc. Trong những ngày này không chỉ bản thân tôi mà cả dân tộc này ai cũng vậy”, ông Thìn nói.

Cựu chiến binh thắp hương tưởng nhớ đồng đội

Giữa dòng người về Quảng Trị trong những ngày này, không ít người chưa từng trải qua chiến tranh, cũng không có người thân nằm lại trên mảnh đất này. Họ đã vượt hàng trăm, hàng nghìn cây số để được thắp hương lên những phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Theo ông Nguyễn Việt Hà, đến từ Hà Nội, Quảng Trị không chỉ là địa danh trên bản đồ mà là biểu tượng của sự hy sinh vì Tổ quốc: “Mảnh đất Quảng Trị này là nơi quá thiêng liêng của Tổ quốc. Các chiến sĩ đã hy sinh quá nhiều vì nhân dân để có được ngày hôm nay. Chúng tôi rất biết ơn, rất xúc động khi đến đây, với những gì hôm nay được chứng kiến tại đây, tôi thật sự không nói nên lời”.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, dòng người lặng lẽ nối dài tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị. Khói hương quyện trong gió, tiếng chuông ngân vang giữa không gian tĩnh lặng như lời nhắc nhở về một đạo lý đã trở thành mạch nguồn của dân tộc: Uống nước nhớ nguồn.