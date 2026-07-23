Thu nhận mẫu ADN: Hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 15.222 mộ liệt sĩ, các cơ quan chức năng đã khảo sát, thu thập thông tin của 10.235 liệt sĩ, trong đó 5.911 liệt sĩ đã xác định được danh tính và 4.324 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong số này, 2.706 liệt sĩ còn thân nhân đủ điều kiện để thu nhận mẫu ADN, với tổng số 3.865 thân nhân. Đợt thu nhận lần này phấn đấu lấy mẫu của trên 70% thân nhân đủ điều kiện, xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa".

Sự đồng hành của lực lượng đoàn viên, thanh niên góp phần giúp các thân nhân liệt sĩ yên tâm tham gia chương trình thu nhận mẫu ADN.

Để đợt thu nhận mẫu ADN diễn ra đồng bộ, đúng quy trình và đạt hiệu quả, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bố trí 12 điểm thu mẫu trên toàn tỉnh, huy động lực lượng từ cấp tỉnh đến cấp xã trực tiếp hỗ trợ người dân. Đại tá Võ Hùng Tường, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ của Cục Quản lý hành chính, bố trí lực lượng tại 12 điểm thu mẫu và đồng loạt tổ chức thu từ ngày 23 đến ngày 26/7/2026. Mỗi tổ đều có lực lượng phục vụ quá trình thu nhận cũng như xác định chính xác thông tin của thân nhân để bảo đảm việc thu mẫu chính xác".

Cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk thu nhận dấu vân tay của thân nhân liệt sĩ theo đúng quy trình.

Thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu máu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN.

Có mặt tại điểm lấy mẫu, bà H'Blak Niê, ở phường Ea Kao, có cậu ruột là liệt sĩ. Do không biết đơn vị chiến đấu cũng như nơi hy sinh của người thân nên suốt nhiều năm qua gia đình chưa có manh mối để tìm kiếm. Với bà và nhiều thân nhân liệt sĩ khác, việc thu nhận mẫu ADN thắp lên hy vọng tìm lại danh tính người đã hy sinh, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương sau nhiều năm mong ngóng.

"Đảng và Nhà nước lấy mẫu ADN để tìm thân nhân liệt sĩ, gia đình rất là vui, thắp lên hy vọng để chúng tôi có thể tìm được cậu của mình" - bà H'Blak Niê chia sẻ.

Thân nhân liệt sĩ thực hiện các thủ tục, ký xác nhận thông tin trước khi thu nhận mẫu ADN

Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay không chỉ là dữ liệu khoa học, mà còn là thêm một cơ hội để nối lại những mạch ký ức còn dang dở, giúp các anh hùng liệt sĩ sớm được gọi đúng tên và trở về trong vòng tay gia đình sau hơn nửa thế kỷ chiến tranh.