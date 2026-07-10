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Thêm căn cứ xác định khu vực mộ tập thể liệt sĩ ở Câu Nhi, tỉnh Quảng Trị

Thứ Sáu, 14:59, 10/07/2026
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VOV.VN - Sáng 10/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũ).

Tháng 6 năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tiếp nhận thông tin “Hồ sơ nghiên cứu định vị khu vực chôn cất các liệt sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 trong trận đánh ngày 26/5/1972 tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị”.

Theo hồ sơ này, hiện vẫn còn liệt sĩ thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh trong trận đánh sáng sớm ngày 26/5/1972 tại Câu Nhi. Các liệt sĩ bị địch sử dụng máy ủi chôn lấp (vị trí hiện tại ở khu vực vườn, ruộng nhà ông Bùi Hữu Tuấn, thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) và có thể ở các vườn lân cận phía Tây giáp sông, vẫn chưa được quy tập hết, có thể lên đến 64 liệt sĩ. Khu vực nghi ngờ nằm trong vùng có diện tích khoảng 5.000m2.

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Các vị trí cắm cờ nghi có hài cốt liệt sĩ

Tại hội thảo, cơ quan chức năng đã đưa ra các tài liệu, nghiên cứu bản đồ, sơ đồ, hình ảnh, tiếp cận các nhân chứng đã từng tham gia chiến đấu, nhân chứng tham gia quy tập mộ liệt sĩ tại khu vực này để làm sáng tỏ thông tin, tài liệu của nhóm nghiên cứu cung cấp, xác định vị trí tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; đặc biệt đã đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia hỗ trợ Tổ công tác ra đa xuyên đất để kiểm tra, khảo sát.  

Ông Bùi Minh Hiệu, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 9 cho biết, ngày 27/05/1972 thông tin ông nắm được là có 17 cán bộ, chiến sỹ Đại đội 9 quay trở về được đơn vị sau trận đánh. Số lượng bộ đội của Đại đội 9 tham gia trận đánh xác định được khoảng 110 người, như vậy có 93 người không trở về. Cho đến nay, các cựu chiến binh đã xác định được tên tuổi 83 người.

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Các đại biểu dự hội thảo

Ông Bùi Minh Hiệu thông tin: “Vào đây tôi nhìn lại toàn bộ sơ đồ mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thể hiện hoàn toàn chính xác. Tất cả những vị trí cần khai quật, địa hình được thể hiện tôi tin tưởng tuyệt đối. Mong muốn áp dụng mọi biện pháp tích cực nhất và tiên tiến nhất làm sao sớm đưa đồng đội tôi được trở về quê hương”.

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Khảo sát thực địa, xác định các vị trí tại hiện trường

Các đại biểu dự Hội thảo đã nghiên cứu, đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử trong nước; tài liệu quân sự giải mật của Hoa Kỳ; sơ đồ tác chiến; không ảnh quân sự; dữ liệu quy tập qua các thời kỳ; kết quả khảo sát thực địa cùng nhiều nguồn thông tin từ nhân chứng lịch sử và Nhân dân địa phương. Các nguồn thông tin, tư liệu và dấu tích thực địa được công bố, phân tích tại Hội thảo có độ tin cậy, phản ánh tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị là nơi hy sinh của các chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 trong trận đánh rạng sáng ngày 26/5/1972. Khu vực này có thể có các hố chôn cất tập thể, hài cốt cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình chiến đấu. Các dữ liệu hiện có bước đầu cho thấy khu vực này đã được tìm kiếm, quy tập khoảng 29 hài cốt liệt sĩ.

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Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi

Hội thảo cũng đối sánh giữa không ảnh quân sự giải mật với hiện trạng thực địa ngày nay; sự trùng khớp giữa lời kể nhân chứng, dữ liệu tổn thất chiến đấu, kết quả quy tập hài cốt liệt sĩ các năm trước đây cùng hệ thống bản đồ, sơ đồ tác chiến đã cung cấp thêm nhiều căn cứ khoa học, lịch sử và thực tiễn.

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết, qua các thông tin tại hội thảo, lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành mở rộng khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

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Giải mã các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ qua không ảnh

“Chúng tôi rất cảm ơn những thông tin của các nhân chứng, của các bác cựu chiến binh, của các hồ sơ lịch sử để lại. Và tôi cho rằng  hội thảo lần này hết sức quan trọng, có tính khoa học. Từ những thông tin qua hội thảo, chúng ta sẽ có những kết luận để xác minh thông tin nào, điểm nào là có căn cứ xác thực nhất. Từ đó chúng ta vừa tìm, vừa mở rộng tìm kiếm thêm thông tin và tìm kiếm thêm các vị trí còn nghi ngờ”, ông Lê Văn Bảo nói.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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