Hơn 118.000 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị lần đầu tiên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn nhằm cụ thể hóa các định hướng quy hoạch của tỉnh, mở ra không gian phát triển mới, cơ hội hợp tác mới và những động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

UBND tỉnh Quảng Trị đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 29 dự án

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Quảng Trị chính thức công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch điều chỉnh là cơ sở pháp lý quan trọng để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh về vị trí địa kinh tế chiến lược, hệ thống giao thông đa phương thức, tài nguyên biển, biên giới, cửa khẩu quốc tế, các trung tâm năng lượng và hệ thống di sản văn hóa, lịch sử đặc sắc.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị công bố quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050

Quy hoạch xác định mô hình phát triển dựa trên bốn trụ cột chiến lược: Năng lượng; Logistics; Du lịch; Nông nghiệp xanh. Đồng thời, Quy hoạch xác định mô hình phát triển dựa trên 3 hành lang kinh tế động lực, 7 cực tăng trưởng và 2 vùng phát triển trọng điểm; hình thành mạng lưới đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, trung tâm logistics và các khu du lịch trọng điểm, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Theo Quy hoạch được phê duyệt, Quảng Trị phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm năng lượng sạch, logistics và du lịch đặc sắc của miền Trung.

Các đại biểu, khách mời tham dự hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Trị và Xúc tiến đầu tư

Các chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh Quảng Trị là tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm; Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 238 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 180 - 200 triệu đồng/người; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 đạt trên 520 nghìn tỷ đồng; Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 45 - 50%; Công suất nguồn điện đạt trên 15.000 MW; Khách du lịch đạt từ 13 - 15 triệu lượt/năm; Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị trở thành tỉnh phát triển bền vững; là trung tâm năng lượng sạch, logistics, du lịch và kinh tế biển có vị thế trong khu vực Đông Nam Á; là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp

Tại hội nghị, UBND tỉnh Quảng Trị đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 29 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 118.000 tỷ đồng, trong đó có 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. UBND tỉnh Quảng Trị cũng trao văn bản chấp thuận nghiên cứu, khảo sát 4 đề xuất dự án với tổng vốn đăng ký hơn 75.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp trao 20 tỷ đồng hỗ trợ công tác an sinh tại tỉnh Quảng Trị

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, hội nghị hôm nay là lời khẳng định rằng: Quảng Trị luôn rộng mở chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, hợp tác và phát triển lâu dài. Quảng Trị không mời gọi đầu tư bằng lợi thế nhất thời, mà bằng tầm nhìn dài hạn, bằng sự chân thành, bằng trách nhiệm của chính quyền và bằng cam kết đồng hành đến cùng với nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu khai mạc hội nghị

“Điểm mới của Quy hoạch lần này là tổ chức lại toàn bộ không gian phát triển trên cơ sở gắn kết biển - rừng - biên giới thành một hệ sinh thái thống nhất; lựa chọn rõ các cực tăng trưởng và dự án trọng điểm; không phát triển dàn trải, không đánh đổi môi trường, không để tiềm năng chỉ dừng lại ở tiềm năng, mà chuyển hóa lợi thế địa lý thành động lực phát triển và lợi thế cạnh tranh mới của tỉnh”, ông Nguyễn Văn Phương thông tin.