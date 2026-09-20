Quảng Trị hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hơn 22.800 phần mộ liệt sĩ

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 20/9/2026, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành khai quật hơn 22.000 phần mộ liệt sĩ tại 130 nghĩa trang, lấy hơn 13 ngàn mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN và hoàn thành lấy mẫu đối với 73 hài cốt liệt sĩ mới quy tập. Cùng với công tác lấy mẫu, các lực lượng của tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 175 hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị kiểm tra, động viên lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng

Để hoàn thành khối lượng công việc lớn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức rà soát, khai quật và lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang trên địa bàn.

Công việc được triển khai trong điều kiện thời tiết và địa hình có nhiều khó khăn, khối lượng phần mộ lớn, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ thực hiện tỉ mỉ, chính xác và bảo đảm an toàn. Sau khi hoàn thành khai quật, lấy mẫu, các lực lượng còn phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân địa phương vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa

Việc hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm là bước quan trọng trong quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ các mẫu đã thu thập, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục giám định ADN, đối chiếu thông tin để từng bước xác định danh tính, quê quán của các liệt sĩ.

Các lực lượng lấy mẫu sinh phẩm các phần mộ liệt sĩ

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tại nước bạn Lào; tập trung rà soát, xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, ưu tiên các khu vực trọng điểm có thông tin về mộ liệt sĩ. Quảng Trị phấn đấu hoàn thành mục tiêu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ trong "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính liệt sĩ".