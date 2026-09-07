Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ Quảng Trị

Trước đó, đơn vị nhận được thông tin về dấu hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ tại khu vực đang thi công công trình trong khuôn viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị, thuộc khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã tổ chức lực lượng khảo sát, tìm kiếm. Qua đó, phát hiện nhiều di vật của bộ đội như tăng, hòm đạn, hộp đạn AK, ba lô... Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều mẩu xương người, gồm xương ống chân, xương đùi, đốt sống... nằm xen lẫn với gạch, đá.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này.