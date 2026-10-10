Quảng Trị: Tìm kiếm người phụ nữ bị nước cuốn trôi

Chiều nay (10/10), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương tìm kiếm bà Hồ Thị Liêu, 50 tuổi, dân tộc Chứt, trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tìm kiếm người phụ nữ bị mất tích

Lúc 12h15 trưa cùng ngày, bà Hồ Thị Liêu di chuyển từ khu vực bản K-Ai (cũ) sang bản Bãi Dinh. Trong quá trình di chuyển qua khu vực ngầm tràn, bà Liêu không may bị nước cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã tập trung lực lượng, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm người bị nạn. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đóng chân trên địa bàn cũng đang phối hợp với địa phương tổ chức tìm kiếm bà Liêu.

Các lực lượng tập trung rà soát khu vực xảy ra vụ việc và triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân. Hiện tung tích bà Hồ Thị Liêu vẫn chưa được xác định.