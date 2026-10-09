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Chìm tàu cá ở cửa Gianh, một ngư dân mất tích

Thứ Sáu, 20:57, 09/10/2026
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VOV.VN - Một tàu cá bị chìm khi đang vào cửa Gianh, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) khiến 1 ngư dân mất tích. Bộ đội biên phòng tuyến biển cùng các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 11h55 phút ngày 9/10, tàu cá QB-93230.TS dài 12,5m của ông Nguyễn Mạnh Cường, 40 tuổi, trú tại tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cũ) bị chìm khi đang di chuyển vào cửa Gianh, cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

chim tau ca o cua gianh, mot ngu dan mat tich hinh anh 1
Nhiều tàu cá của ngư dân phối hợp tìm kiếm người mất tích tại khu vực tàu QB-93230.TS gặp nạn

Tàu hành nghề lồng bẫy ghẹ, xuất lạch đi khai thác hải sản từ ngày 8/10. Khi xảy ra sự cố, trên tàu có 4 ngư dân. Tàu cá QB-98190.TS của ông Nguyễn Ngọc Hương, cùng trú tại tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh đã phát hiện và tiếp cận hiện trường cứu vớt được 3 người, còn ông Nguyễn Mạnh Cường mất tích.

Đến 13h20 phút cùng ngày, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cảng Gianh tiếp nhận tin báo về vụ việc từ vợ ông Cường đề nghị hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông báo, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu chìm tham gia tìm kiếm; đồng thời huy động các tàu đang neo đậu tại bờ xuất phát phối hợp cứu nạn.

chim tau ca o cua gianh, mot ngu dan mat tich hinh anh 2
Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cảng Gianh phát thông báo và kêu gọi tàu thuyền tìm kiếm ngư dân mất tích

Đơn vị cũng thông báo cho chính quyền địa phương tuyên truyền, huy động người dân các xã ven biển hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển triển khai lực lượng tuần tra, tìm kiếm người mất tích.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
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