Ngư dân mất tích vụ chìm tàu cá tự bơi vào bờ sau 8 tiếng lênh đênh trên biển
VOV.VN - Sáng nay (10/10), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, ngư dân mất tích trong sự cố chìm tàu cá gần cửa Gianh (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) vẫn còn sống và tự bơi vào bờ.
Trước đó, lúc 11h55 ngày 9/10, tàu cá QB-93230.TS đang di chuyển vào cửa Gianh thì bất ngờ bị chìm tàu ở vị trí cách bờ khoảng 3,5 hải lý. Tàu cá QB-98190.TS tiếp cận, cứu vớt được 3 thuyền viên. Riêng ông Nguyễn Mạnh Cường, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230.TS mất tích.
Đến 19h30 cùng ngày, sau gần 8 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, ông Cường đã bơi và bị trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ). Sau đó, chính quyền và người dân địa phương hỗ trợ quần áo, bố trí ô tô đưa ông về nhà an toàn. Sức khỏe của ông hiện ổn định.