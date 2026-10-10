Ngư dân mất tích vụ chìm tàu cá tự bơi vào bờ sau 8 tiếng lênh đênh trên biển

Trước đó, lúc 11h55 ngày 9/10, tàu cá QB-93230.TS đang di chuyển vào cửa Gianh thì bất ngờ bị chìm tàu ở vị trí cách bờ khoảng 3,5 hải lý. Tàu cá QB-98190.TS tiếp cận, cứu vớt được 3 thuyền viên. Riêng ông Nguyễn Mạnh Cường, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230.TS mất tích.

Ngư dân Nguyễn Mạnh Cường, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230.TS bị mất tích trong vụ chìm tàu đã về nhà an toàn

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đến thăm hỏi, động viên ông Cường

Đến 19h30 cùng ngày, sau gần 8 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, ông Cường đã bơi và bị trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ). Sau đó, chính quyền và người dân địa phương hỗ trợ quần áo, bố trí ô tô đưa ông về nhà an toàn. Sức khỏe của ông hiện ổn định.