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Ngư dân mất tích vụ chìm tàu cá tự bơi vào bờ sau 8 tiếng lênh đênh trên biển

Thứ Bảy, 09:56, 10/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (10/10), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, ngư dân mất tích trong sự cố chìm tàu cá gần cửa Gianh (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) vẫn còn sống và tự bơi vào bờ.

Trước đó, lúc 11h55 ngày 9/10, tàu cá QB-93230.TS đang di chuyển vào cửa Gianh thì bất ngờ bị chìm tàu ở vị trí cách bờ khoảng 3,5 hải lý. Tàu cá QB-98190.TS tiếp cận, cứu vớt được 3 thuyền viên. Riêng ông Nguyễn Mạnh Cường, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230.TS mất tích.

ngu dan mat tich vu chim tau ca tu boi vao bo sau 8 tieng lenh denh tren bien hinh anh 1
Ngư dân Nguyễn Mạnh Cường, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230.TS bị mất tích trong vụ chìm tàu đã về nhà an toàn
ngu dan mat tich vu chim tau ca tu boi vao bo sau 8 tieng lenh denh tren bien hinh anh 2
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đến thăm hỏi, động viên ông Cường

Đến 19h30 cùng ngày, sau gần 8 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, ông Cường đã bơi và bị trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ). Sau đó, chính quyền và người dân địa phương hỗ trợ quần áo, bố trí ô tô đưa ông về nhà an toàn. Sức khỏe của ông hiện ổn định.

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Chìm tàu cá ở cửa Gianh, một ngư dân mất tích

VOV.VN - Một tàu cá bị chìm khi đang vào cửa Gianh, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) khiến 1 ngư dân mất tích. Bộ đội biên phòng tuyến biển cùng các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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