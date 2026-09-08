English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quốc lộ 40B (Quảng Ngãi) sụt trượt, người dân lo sợ mỗi lần qua lại

Thứ Ba, 14:29, 08/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một đoạn nền đường Quốc lộ 40B qua thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi đang bị sụt trượt nghiêm trọng. Dù đã được khắc phục tạm thời để phương tiện lưu thông, người dân và giáo viên thường xuyên đi lại vẫn thấp thỏm lo sợ nguy cơ tiếp tục sụt trượt, nhất là khi mưa lớn.

 

Đợt mưa lớn vào tháng 8/2025, nền đường tại Km168+900 Quốc lộ 40B, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục bị sụt trượt. Vết sụt trượt tạo thành một đoạn cong, thấp hơn mặt đường cũ, diễn biến phức tạp. Một số điểm lân cận cũng xuất hiện các vết nứt trên mặt đường, taluy âm bị sạt lở nghiêm trọng. Nền đất có dấu hiệu tiếp tục dịch chuyển, khiến người dân lưu thông qua khu vực này lo ngại, nhất là khi xảy ra mưa lớn kéo dài.

quoc lo 40b quang ngai sut truot, nguoi dan lo so moi lan qua lai hinh anh 1
Sạt lở taluy âm Quốc lộ 40B, đoạn qua xã Tu Mơ Tông, tỉnh Quảng Ngãi.

Anh A Công, người dân ở thôn Ngọc Leng, xã Tu Mơ Rông, thường xuyên đi qua tuyến đường này lo lắng: “Sụt trượt mặt đường nghiêm trọng như thế này thì đây là năm nặng nhất trong khoảng một tháng trở lại đây. Mỗi lần đi qua vị trí mặt đường bị sụt trượt, tôi cũng lo lắng. Hiện xe lớn đi lại rất khó khăn. Tôi mong các ngành chức năng sớm làm tuyến đường mới để vào mùa mưa, học sinh và phụ huynh chở con đi học được thuận lợi hơn”.

quoc lo 40b quang ngai sut truot, nguoi dan lo so moi lan qua lai hinh anh 2
Hiện tại, ngành xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đang chờ lún và chưa có giải pháp xử lý lâu dài tại Km168+900, Quốc lộ 40B.

Hiện nay, tại điểm sạt lở trên Quốc lộ 40B, xe máy vẫn có thể qua lại nhưng các phương tiện lớn gặp nhiều khó khăn. Thầy giáo Lại Hữu Hưng, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tu Mơ Rông cho biết, tuyến đường đã được khắc phục để phương tiện lưu thông nhưng nguy cơ sạt lở vẫn còn.

“Đường bị sụt trượt, chính quyền cũng đã khắc phục nhưng hiệu quả chưa cao. Hiện xe vẫn có thể đi qua, kể cả xe lớn, nhưng nguy cơ sạt lở vẫn còn. Tôi mong các ngành chức năng sớm khắc phục để bà con đi lại thuận lợi, an toàn và bớt lo lắng hơn”.

quoc lo 40b quang ngai sut truot, nguoi dan lo so moi lan qua lai hinh anh 3
Đơn vị bảo trì để biển cảnh báo.

Quốc lộ 40B kết nối xã Tu Mơ Rông với các xã Kon Đào và Măng Ri là tuyến đường chính để vận chuyển nhu yếu phẩm, nông sản cho bà con. Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Công ty TNHH Quản lý sửa chữa và Xây dựng Đăk Bình cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đổ đá dăm, bồi đắp nền đường tại khu vực sụt lún để các phương tiện di chuyển thuận lợi hơn.

Ông Tạ Chí Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý sửa chữa và Xây dựng Đăk Bình cho biết, đơn vị đang bố trí xe máy gần khu vực xảy ra sụt trượt trên Quốc lộ 40B, đoạn qua xã Tu Mơ Rông, sẵn sàng đảm bảo giao thông: “Vị trí sụt trượt nền đường Km168+900 gần như hàng năm đều bị sụt trượt và giải pháp rất là căn cơ. Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai gần như là đắp cấp phối đá dăm, hoàn trả lại phần mặt đường để lưu thông, chưa có giải pháp để kiên cố hóa”.

Một số hình ảnh:

quoc lo 40b quang ngai sut truot, nguoi dan lo so moi lan qua lai hinh anh 4
Mặt đường bị nứt
quoc lo 40b quang ngai sut truot, nguoi dan lo so moi lan qua lai hinh anh 5
Các vết nứt xuất hiện trên mặt đường Quốc lộ 40B
quoc lo 40b quang ngai sut truot, nguoi dan lo so moi lan qua lai hinh anh 6
Người dân lưu thông qua khu vực đường hư hỏng
Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lào Cai: Đường độc đạo xuống cấp nghiêm trọng sau mưa lũ
Lào Cai: Đường độc đạo xuống cấp nghiêm trọng sau mưa lũ

VOV.VN - Cứ sau trận mưa lớn, tuyến đường nối thôn Khéo Lạnh với thôn Tân Phượng (xã Tân Phượng, tỉnh Yên Bái cũ), nay thuộc xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai lại hư hỏng nghiêm trọng. Dù được khắc phục tạm thời sau mỗi đợt mưa lũ, song tuyến đường vẫn đầy nguy hiểm, cần sớm được đầu tư sửa chữa lớn.

Lào Cai: Đường độc đạo xuống cấp nghiêm trọng sau mưa lũ

Lào Cai: Đường độc đạo xuống cấp nghiêm trọng sau mưa lũ

VOV.VN - Cứ sau trận mưa lớn, tuyến đường nối thôn Khéo Lạnh với thôn Tân Phượng (xã Tân Phượng, tỉnh Yên Bái cũ), nay thuộc xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai lại hư hỏng nghiêm trọng. Dù được khắc phục tạm thời sau mỗi đợt mưa lũ, song tuyến đường vẫn đầy nguy hiểm, cần sớm được đầu tư sửa chữa lớn.

Cụm công nghiệp Đại Lâm, Bắc Ninh: Đường nội bộ xuống cấp, khói đen từ nhà xưởng
Cụm công nghiệp Đại Lâm, Bắc Ninh: Đường nội bộ xuống cấp, khói đen từ nhà xưởng

VOV.VN - Cụm công nghiệp Đại Lâm hiện có nhiều đoạn đường nội bộ xuống cấp, ngập nước; xe tải, xe bồn qua lại trong bụi và bùn đất. Tại khu vực nhà xưởng, phóng viên ghi nhận xuất hiện ống khói đen kịt xả kín vùng trời, kèm mùi khó chịu xuất hiện trong thời gian hoạt động sản xuất.

Cụm công nghiệp Đại Lâm, Bắc Ninh: Đường nội bộ xuống cấp, khói đen từ nhà xưởng

Cụm công nghiệp Đại Lâm, Bắc Ninh: Đường nội bộ xuống cấp, khói đen từ nhà xưởng

VOV.VN - Cụm công nghiệp Đại Lâm hiện có nhiều đoạn đường nội bộ xuống cấp, ngập nước; xe tải, xe bồn qua lại trong bụi và bùn đất. Tại khu vực nhà xưởng, phóng viên ghi nhận xuất hiện ống khói đen kịt xả kín vùng trời, kèm mùi khó chịu xuất hiện trong thời gian hoạt động sản xuất.

Người dân thấp thỏm lo tai nạn vì cầu, đường xuống cấp ở vùng Đồng Tháp Mười
Người dân thấp thỏm lo tai nạn vì cầu, đường xuống cấp ở vùng Đồng Tháp Mười

VOV.VN - Nhiều cầu, tuyến đường thủy và đường bộ tại vùng Đồng Tháp Mười đang xuống cấp, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa. Tại xã Tân Phước 3 - nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, hạ tầng yếu kém khiến người dân thấp thỏm lo tai nạn và trở thành điểm nghẽn phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân thấp thỏm lo tai nạn vì cầu, đường xuống cấp ở vùng Đồng Tháp Mười

Người dân thấp thỏm lo tai nạn vì cầu, đường xuống cấp ở vùng Đồng Tháp Mười

VOV.VN - Nhiều cầu, tuyến đường thủy và đường bộ tại vùng Đồng Tháp Mười đang xuống cấp, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa. Tại xã Tân Phước 3 - nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, hạ tầng yếu kém khiến người dân thấp thỏm lo tai nạn và trở thành điểm nghẽn phát triển kinh tế - xã hội.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục