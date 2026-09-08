Quốc lộ 40B (Quảng Ngãi) sụt trượt, người dân lo sợ mỗi lần qua lại

Đợt mưa lớn vào tháng 8/2025, nền đường tại Km168+900 Quốc lộ 40B, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục bị sụt trượt. Vết sụt trượt tạo thành một đoạn cong, thấp hơn mặt đường cũ, diễn biến phức tạp. Một số điểm lân cận cũng xuất hiện các vết nứt trên mặt đường, taluy âm bị sạt lở nghiêm trọng. Nền đất có dấu hiệu tiếp tục dịch chuyển, khiến người dân lưu thông qua khu vực này lo ngại, nhất là khi xảy ra mưa lớn kéo dài.

Sạt lở taluy âm Quốc lộ 40B, đoạn qua xã Tu Mơ Tông, tỉnh Quảng Ngãi.

Anh A Công, người dân ở thôn Ngọc Leng, xã Tu Mơ Rông, thường xuyên đi qua tuyến đường này lo lắng: “Sụt trượt mặt đường nghiêm trọng như thế này thì đây là năm nặng nhất trong khoảng một tháng trở lại đây. Mỗi lần đi qua vị trí mặt đường bị sụt trượt, tôi cũng lo lắng. Hiện xe lớn đi lại rất khó khăn. Tôi mong các ngành chức năng sớm làm tuyến đường mới để vào mùa mưa, học sinh và phụ huynh chở con đi học được thuận lợi hơn”.

Hiện tại, ngành xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đang chờ lún và chưa có giải pháp xử lý lâu dài tại Km168+900, Quốc lộ 40B.

Hiện nay, tại điểm sạt lở trên Quốc lộ 40B, xe máy vẫn có thể qua lại nhưng các phương tiện lớn gặp nhiều khó khăn. Thầy giáo Lại Hữu Hưng, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tu Mơ Rông cho biết, tuyến đường đã được khắc phục để phương tiện lưu thông nhưng nguy cơ sạt lở vẫn còn.

“Đường bị sụt trượt, chính quyền cũng đã khắc phục nhưng hiệu quả chưa cao. Hiện xe vẫn có thể đi qua, kể cả xe lớn, nhưng nguy cơ sạt lở vẫn còn. Tôi mong các ngành chức năng sớm khắc phục để bà con đi lại thuận lợi, an toàn và bớt lo lắng hơn”.

Đơn vị bảo trì để biển cảnh báo.

Quốc lộ 40B kết nối xã Tu Mơ Rông với các xã Kon Đào và Măng Ri là tuyến đường chính để vận chuyển nhu yếu phẩm, nông sản cho bà con. Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Công ty TNHH Quản lý sửa chữa và Xây dựng Đăk Bình cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đổ đá dăm, bồi đắp nền đường tại khu vực sụt lún để các phương tiện di chuyển thuận lợi hơn.

Ông Tạ Chí Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý sửa chữa và Xây dựng Đăk Bình cho biết, đơn vị đang bố trí xe máy gần khu vực xảy ra sụt trượt trên Quốc lộ 40B, đoạn qua xã Tu Mơ Rông, sẵn sàng đảm bảo giao thông: “Vị trí sụt trượt nền đường Km168+900 gần như hàng năm đều bị sụt trượt và giải pháp rất là căn cơ. Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai gần như là đắp cấp phối đá dăm, hoàn trả lại phần mặt đường để lưu thông, chưa có giải pháp để kiên cố hóa”.

Một số hình ảnh:

Mặt đường bị nứt

Các vết nứt xuất hiện trên mặt đường Quốc lộ 40B

Người dân lưu thông qua khu vực đường hư hỏng