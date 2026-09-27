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Quy định về cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù

Chủ Nhật, 19:30, 27/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 42/2026/NQ-CP ngày 26/9/2026 về xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù.

Nghị quyết đưa ra các tiêu chí, thẩm quyền, trình tự xác định và quy định rõ việc sử dụng kết quả này nhằm phục vụ xây dựng, lựa chọn và thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Nghị quyết quy định chi tiết về lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù; tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù; thẩm quyền, trình tự thực hiện; việc sử dụng kết quả cũng như trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan liên quan.

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Chi tiết các lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù

Nghị quyết nêu rõ các lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù bao gồm:

Các lĩnh vực, ngành, nghề có yêu cầu đặc thù theo quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo: Đào tạo giáo viên; Pháp luật; Sức khỏe; Nghệ thuật; Thể dục, thể thao; An ninh, quốc phòng.

Các lĩnh vực, ngành, nghề khác được xác định có tính đặc thù khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau: Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các chương trình, dự án, ngành, lĩnh vực trọng điểm, hạ tầng chiến lược quốc gia; Được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo hoặc có yêu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu đặc thù của cơ quan nhà nước, ngành, lĩnh vực;Có yêu cầu đặc biệt về quản lý chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra, điều kiện bảo đảm chất lượng hoặc cơ chế kiểm soát ri êng nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành, lĩnh vực sử dụng nhân lực.

3 tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được xác định thuộc lĩnh vực đặc thù khi đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chí sau:

Có trên 50% quy mô người học chính quy thuộc các ngành, nghề đào tạo đặc thù, tính bình quân trong 3 năm gần nhất (hoặc từ thời điểm thành lập, tổ chức lại gần nhất đối với cơ sở có thời gian hoạt động dưới 03 năm).

Được cơ quan có thẩm quyền xác định vai trò nòng cốt trong đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu của lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù hoặc giao chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên sâu để phục vụ trực tiếp yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước, ngành, lĩnh vực; bao gồm cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc cơ quan, tổ chức có chức năng quản lý, phát triển nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù.

Nguồn nhân lực được đào tạo chịu sự định hướng, yêu cầu của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực về tiêu chuẩn chuyên môn, cơ cấu nhân lực, vị trí việc làm hoặc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành.

Thẩm quyền, trình tự xác định

Về quy trình thực hiện, đơn vị tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, đánh giá; lập hồ sơ trình người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp xem xét, quyết định.

Hồ sơ đề nghị phải thể hiện đầy đủ các nội dung: chức năng, nhiệm vụ được giao; nhóm ngành, nghề đào tạo; lĩnh vực đề nghị xác định là lĩnh vực đặc thù; mức độ đáp ứng các tiêu chí; sự cần thiết duy trì năng lực đào tạo; khả năng thay thế; hiệu quả sử dụng nguồn lực và các nội dung liên quan khác.

Người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp quyết định danh sách cơ sở thuộc lĩnh vực đặc thù dựa trên hồ sơ, kết quả đánh giá và ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có), đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp của quyết định. Việc xác định phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và dựa trên dữ liệu có thể kiểm chứng.

Cơ quan, đơn vị tham mưu và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung rà soát, đánh giá, đề xuất.

Nghị quyết khẳng định: Kết quả xác định là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, lựa chọn phương án sắp xếp, tổ chức lại phù hợp. Tuy nhiên, việc xác định cơ sở thuộc lĩnh vực đặc thù không phải là căn cứ để giữ nguyên mô hình tổ chức, cơ quan chủ quản, quy mô hoạt động hoặc không thực hiện sắp xếp, tổ chức lại theo quy định.

Căn cứ vào kết quả này, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, tài sản và hiệu quả hoạt động để xây dựng, thực hiện phương án sắp xếp lại.

Tổ chức thực hiện và điều khoản trực tiếp

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết; phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan xử lý vướng mắc theo thẩm quyền.

Bộ Nội vụ phối hợp rà soát phương án sắp xếp theo chức năng, nhiệm vụ; Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính, tài sản công theo thẩm quyền.

Cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chịu trách nhiệm rà soát, xác định cơ sở thuộc lĩnh vực đặc thù và thực hiện phương án sắp xếp đối với cơ sở thuộc phạm vi quản lý. Kết quả rà soát, xác định và phương án sắp xếp cơ sở được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, tổng hợp.

Phương án, quyết định sắp xếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực tiếp tục được thực hiện cho đến khi hoàn thành, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định khác.

Đối với phương án sắp xếp, tổ chức lại đang được xây dựng, đang lấy ý kiến hoặc đã trình nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực, cơ quan chủ trì có trách nhiệm rà soát, cập nhật theo quy định của Nghị quyết này trước khi trình hoặc quyết định theo thẩm quyền.

Nghị quyết 42/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (26/9/2026).

Ngọc Vũ/VOV.VN
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