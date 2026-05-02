Quy hoạch Thủ đô: Gỡ nút thắt ngập, tắc, ô nhiễm trong tương lai

Thứ Bảy, 06:00, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đang thu hút nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm xác định những định hướng chiến lược cho phát triển dài hạn của thành phố Hà Nội.

Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm là việc đưa các yếu tố an ninh phi truyền thống như ngập lụt, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường… vào quy hoạch. Đây là những thách thức đã tồn tại nhiều năm và ngày càng tác động rõ nét tới quá trình phát triển đô thị. Theo các chuyên gia, việc nhận diện và tích hợp các “điểm nghẽn” này ngay từ khâu quy hoạch là yêu cầu cấp thiết, nhằm xây dựng Hà Nội phát triển an toàn, bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân. 

Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng 

Theo GS.TS. Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành phố đang đứng trước nhiều nguy cơ về an ninh phi truyền thống. Theo đó, Hà Nội đang nằm ở khu vực có mức độ rủi ro cao, ngoài ngập lụt, giao thông, ô nhiễm môi trường, thành phố còn phải đối mặt với một số nguy cơ khác… như các đập thủy điện giống như những “quả bom nước”, rất nguy hiểm nếu xảy ra sự cố. Thứ hai, dù xác suất thấp nhưng Hà Nội nằm trên vùng đứt gãy của sông Hồng nên vẫn có nguy cơ chịu tác động của động đất. Trong khi cách quy hoạch hiện nay còn mang tính truyền thống, khó dự báo chính xác. Vì vậy, cần chuyển sang nâng cao khả năng chống chịu thay vì chỉ kỳ vọng an toàn.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận nêu ý kiến: "Hà Nội là Thủ đô lịch sử gồm các phố phường cũ, càng cổ càng tốt, khơi thông lại sông ngòi, tái tạo lại càng nhiều sông càng tốt để Thủ đô thành thành phố sông nước cổ kính. Thứ hai là Thủ đô hành chính, vùng đất để toàn bộ cơ quan chính trị đầu não quốc gia, hệ thống an ninh quốc gia, phải là nơi có độ cao trên 30m. Đấy là tiêu chí đầu tiên để chúng ta có một trung tâm hành chính mới, một trung tâm dữ liệu quốc gia an toàn, ở trên độ cao đó. Do đó, không thể nằm bên kia sông Hồng mà phải xung quanh Hòa Lạc, Ba Vì để trong tình huống xấu nhất, mọi thiên tai xảy ra thì Hà Nội vẫn an toàn".

TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Đồng quan điểm này, TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho rằng, thực tế hiện nay, tư duy quy hoạch vẫn chủ yếu tập trung vào an ninh trật tự, an ninh quốc phòng truyền thống, trong khi an ninh phi truyền thống chưa được cụ thể hóa sâu sắc trên các bản vẽ hay phân khu quy hoạch. Điều này đòi hỏi các viện nghiên cứu, các chuyên gia phải có cách tiếp cận mới để biến khái niệm này thành các giải pháp thiết kế đô thị cụ thể cho Hà Nội trong thời gian tới.

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm kiến nghị: "Luật Thủ đô (sửa đổi) sắp được thông qua là cơ hội để bổ sung các nội dung về an ninh phi truyền thống vào quy hoạch. Đây là vấn đề rất quan trọng nhưng trước đây chưa được đề cập đầy đủ. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về an ninh phi truyền thống, bởi hiện nay nội dung này vẫn chưa được phổ biến rộng rãi".

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm là khát vọng của cả dân tộc, vì thế, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, việc Hà Nội xây dựng quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, với định hướng "Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc' là slogan của Hà Nội- đã thể hiện rõ vị thế, vai trò và mục tiêu phát triển của Thủ đô, trong đó con người được đặt ở vị trí trung tâm. Hiện Hà Nội là một trong số ít Thủ đô trên thế giới có lịch sử hơn 1.000 năm, vì vậy yêu cầu đặt ra là vừa phải giữ gìn giá trị văn hiến, vừa phát triển hiện đại, đồng thời hướng tới nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân. Quy hoạch lần này cần giải quyết những vấn đề tồn tại như ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường thông qua định hướng phát triển đa cực, đa trung tâm, mở rộng không gian đô thị cả trên mặt đất và không gian ngầm.

Đặc biệt, giao thông được xác định là khâu then chốt- hiện nay, dân số Hà Nội đạt gần 10 triệu người song có hơn 1,5 triệu ôtô, 8 triệu xe máy, chưa kể đến vùng bên ngoài vào Hà Nội. Dù chúng ta hy vọng có khoảng 1.000 km đường metro và dự kiến đến năm 2035 đạt 400 km đường metro nhưng hiện nay mới chỉ có 40 km. Trong sự phát triển đó, Hà Nội dự kiến có 20 triệu dân, vì vậy, nếu quy hoạch hệ thống giao thông không tốt sẽ không giải quyết được vấn đề giao thông nội tại của Hà Nội.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Trần Ngọc Chính đưa ra đề xuất: "Trước hết, theo tôi vấn đề quan trọng nhất là tổ chức hệ thống giao thông theo hướng hiện đại, văn minh và khoa học, phù hợp với vai trò Hà Nội là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Hồng. Bên cạnh đó, trước những tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu, cần tập trung khai thông sông, hồ, kết nối đồng bộ hệ thống kênh mương, thoát nước đô thị. Đây là giải pháp then chốt nhằm giảm ngập úng, ô nhiễm và áp lực hạ tầng đô thị".

Còn theo GS.TS. Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, hệ thống hạ tầng ngầm của Hà Nội hiện tiềm ẩn nhiều rủi ro do chồng chéo và thiếu quy hoạch đồng bộ. Trong quy hoạch Hà Nội chưa nói nhiều, chưa chi tiết về không gian tầng ngầm. Theo GS.TS. Hoàng Đình Phi, có 5 hệ thống ngầm đặc biệt quan trọng gồm: thoát lũ, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện và thông tin liên lạc. Đây đều là các hệ thống thiết yếu nhưng đang tồn tại nhiều nguy cơ. Do đó, nếu không nghiên cứu sâu các giải pháp kiến trúc kỹ thuật hạ tầng và kinh nghiệm quốc tế trong việc quy hoạch đô thị, đặc biệt là hệ thống gom nước thải theo độ dốc của địa hình... thì việc thu gom, điều chuyển và xử lý triệt để nước thải của Hà Nội sẽ rất khó khăn và tốn kém.

GS.TS. Hoàng Đình Phi: "Mỗi công trình ngầm ở Hà Nội có tiêu tốn hàng tỷ đô la, nếu xảy ra sai sót sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với đó, các công trình hạ tầng trên mặt đất như giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch… cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro phi truyền thống trong dài hạn. Vì vậy, cần xây dựng bản đồ rủi ro chi tiết làm cơ sở cho quy hoạch, từ khâu lập, triển khai đến vận hành, nhằm hạn chế tối đa rủi ro. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các nhà khoa học liên ngành, cùng chia sẻ, hợp tác để đưa ra giải pháp đồng bộ, hiệu quả".

Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ là bản thiết kế cho sự phát triển, mà còn là “tấm bản đồ” để Thủ đô chủ động thích ứng với những biến động khó lường. Khi các thách thức phi truyền thống ngày càng rõ nét, việc chuyển từ tư duy phát triển sang tư duy phòng ngừa, tăng khả năng chống chịu là yêu cầu tất yếu. Chỉ khi quy hoạch gắn với thực tiễn, có tầm nhìn dài hạn và nhận được sự đồng thuận của xã hội, Hà Nội mới có thể vừa gìn giữ giá trị ngàn năm văn hiến, vừa vươn tới một đô thị hiện đại, an toàn và bền vững trong thế kỷ tới.

Thúy Hằng/VOV1
5 giải pháp của Hà Nội nhằm kiểm soát áp lực hạ tầng trong quy hoạch 100 năm
VOV.VN - Để bảo đảm phát triển bền vững và giữ vững kỷ cương quy hoạch, Thành phố Hà Nội xác định 5 nhóm giải pháp trọng tâm phải thực hiện trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Tích hợp an ninh phi truyền thống trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - Hà Nội đang triển khai quy hoạch tầm nhìn 100 năm, tích hợp yếu tố an ninh phi truyền thống. Tọa đàm của Viện An ninh phi truyền thống nhấn mạnh nhu cầu dự báo rủi ro, bảo đảm bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sống và phát triển đô thị hiện đại.

HĐND TP Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, đặt mục tiêu phát triển thành đô thị toàn cầu, thu nhập bình quân đạt 95.000 USD vào năm 2065.

Kỳ họp thứ nhất HĐND Hà Nội xem xét Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Hà Nội khóa XVII cùng với việc kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt, các đại biểu sẽ thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Các định hướng mới, vượt trội, đột phá trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - UBND TP Hà Nội đã thống nhất trình HĐND Thành phố xem xét thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, sau khi tiếp thu giải trình ý kiến của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định rõ phạm vi, quy mô và mục tiêu phát triển dài hạn.

