Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số 862 bộ

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K74) thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Lực lượng Đội K74 - Bộ Tư lệnh TP.HCM thắp hương trước khi tiến hành quy tập, cất bốc các hài cốt được tìm thấy trong ngày. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Đơn vị đã huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây. Trong ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy, cất bốc 10 hài cốt liệt sĩ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày 29/10 Đội K74 - Bộ Tư lệnh TP.HCM tìm thấy, quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Trong đợt tìm kiếm thứ hai, tính từ ngày 15 đến nay, Đội K74 đã phát hiện, quy tập được 131 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 26 bộ có kèm di vật.

Tính đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy quy tập được 862 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Cộng dồn với 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập trong đợt 1 đã được an táng theo quy định, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, ở phường Hoà Hưng - trước đây là Nghĩa trang Đô Thành hoặc Nghĩa trang Chí Hoà - Chợ Quán là 862 bộ.