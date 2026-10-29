Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số 862 bộ
VOV.VN - Ngày 29/10, Đội K74 - Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 862.
Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K74) thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.
Đơn vị đã huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây. Trong ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy, cất bốc 10 hài cốt liệt sĩ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
Trong đợt tìm kiếm thứ hai, tính từ ngày 15 đến nay, Đội K74 đã phát hiện, quy tập được 131 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 26 bộ có kèm di vật.
Cộng dồn với 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập trong đợt 1 đã được an táng theo quy định, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, ở phường Hoà Hưng - trước đây là Nghĩa trang Đô Thành hoặc Nghĩa trang Chí Hoà - Chợ Quán là 862 bộ.