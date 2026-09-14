Quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM (Đội K74), trong ngày, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại rãnh số 2 thuộc Khu A Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ số 2 thuộc khu A trong Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Lực lượng làm nhiệm vụ huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển, xử lý hơn 300m³ đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Qua tìm kiếm tại rãnh mộ số 2 – gần vị trí rãnh mộ phát hiện những bộ hài cốt liệt sĩ đầu tiên, Đội K74 đã quy tập được thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 bộ có di vật kèm theo.

Tại đây, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, tính đến hết ngày 14/9, đơn vị đã phát hiện, quy tập được 632 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 296 bộ có di vật.

Trong số 632 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy có 599 bộ riêng lẻ và 33 bộ tập thể tại 8 vị trí mộ; trong đó Khu A có 2 vị trí và Khu B có 6 vị trí.