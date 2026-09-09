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Phát hiện thêm rãnh mộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Tư, 08:46, 09/09/2026
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VOV.VN - Hài cốt liệt sĩ tiếp tục được tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, khi lực lượng chức năng phát hiện thêm một rãnh mộ tại khu A.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện thêm một rãnh mộ tại khu A, Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

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Bộ Tư lệnh Quân khu 7 dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Sáng 9/9, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Sau lễ dâng hương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trực tiếp kiểm tra công tác tìm kiếm tại vị trí vừa phát hiện rãnh mộ trong quá trình mở rộng khu vực tìm kiếm ở khu A. Vị trí này nằm gần nơi phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ đầu tiên.

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Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trực tiếp kiểm tra công tác tìm kiếm (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Ngay sau khi phát hiện, Đội K74 tổ chức bảo vệ hiện trường, tập trung lực lượng, phương tiện tìm kiếm, quy tập theo đúng quy trình, bảo đảm thận trọng, tỉ mỉ.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu Bộ Tư lệnh TP.HCM và Đội K74 tiếp tục tập trung lực lượng, nghiên cứu kỹ địa hình, dấu vết và các nguồn thông tin từ những vị trí đã phát hiện hài cốt để mở rộng phạm vi tìm kiếm, không bỏ sót các khu vực, dấu hiệu nghi vấn.

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Phát hiện thêm rãnh mộ (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Quá trình tìm kiếm phải bảo đảm cẩn trọng; hài cốt, di vật và các dấu vết liên quan được thu thập, bảo quản; vị trí phát hiện được ghi chép, đánh dấu và hoàn thiện hồ sơ, phục vụ xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Việc phát hiện thêm rãnh mộ tại khu A cung cấp thêm cơ sở để Đội K74 xác định hướng và tiếp tục mở rộng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Kim Dung/VOV-TPHCM
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