Thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 13/9, các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng. Hơn 300 m³ đất được xử lý, với 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn được huy động phục vụ đào, vận chuyển đất.

Quy tập được 11 bộ hài cốt trong ngày 13-09 (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Trong 11 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập trong ngày, có 7 bộ có di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 13/9, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập 627 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 294 bộ có di vật. Cụ thể, có 594 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Lực lượng tìm kiếm đang tập trung vào rãnh số 2 ở Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại Khu A, tập trung vào rãnh số 2 và những khu vực nghi vấn liên quan.