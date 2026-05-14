Đề xuất tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm để phục vụ thi công

Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị xem xét phương án tạm dừng khai thác tuyến cao tốc này vào ban đêm theo kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông.

Công trường mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua thành phố Huế

Trước đó, ngày 10/5, Cục Cảnh sát giao thông đề xuất tạm dừng khai thác toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong khung giờ từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 15/5.

Lý giải đề xuất tạm dừng khai thác ban đêm, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tuyến cao tốc hiện đang trong quá trình vừa khai thác, vừa thi công mở rộng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình thi công, mặt đường và phương án tổ chức giao thông liên tục thay đổi; nhiều đoạn bị thu hẹp làn xe, bố trí rào chắn, biển báo tạm cùng máy móc, nhân lực thi công trên tuyến.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc lưu thông vào ban đêm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông do tầm nhìn hạn chế, người điều khiển phương tiện khó quan sát các biển báo tạm, điểm chuyển hướng và khu vực công trường. Trong khi đó, các phương tiện vẫn lưu thông với tốc độ cao, khiến thời gian xử lý tình huống bị rút ngắn.

Cục Cảnh sát giao thông nhận định, nếu xảy ra sự cố vào ban đêm, công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông cũng gặp nhiều khó khăn hơn so với ban ngày.

Cơ quan này đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án phân luồng từ xa, bố trí đầy đủ lực lượng điều tiết giao thông, hệ thống biển báo, đèn cảnh báo và rào chắn nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian tạm dừng khai thác tuyến đường vào ban đêm.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài hơn 98 km, nối tỉnh Quảng Trị với thành phố Huế, hiện có quy mô 2 làn xe. Dự án mở rộng tuyến cao tốc này lên 4 làn xe được khởi công trong tháng 5/2025 với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước./.