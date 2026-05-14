  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đề xuất tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm để phục vụ thi công

Thứ Năm, 20:02, 14/05/2026
VOV.VN - Cục Cảnh sát giao thông đề nghị tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công mở rộng công trình.

Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị xem xét phương án tạm dừng khai thác tuyến cao tốc này vào ban đêm theo kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông.

Công trường mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua thành phố Huế

Trước đó, ngày 10/5, Cục Cảnh sát giao thông đề xuất tạm dừng khai thác toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong khung giờ từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 15/5. 

Lý giải đề xuất tạm dừng khai thác ban đêm, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tuyến cao tốc hiện đang trong quá trình vừa khai thác, vừa thi công mở rộng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình thi công, mặt đường và phương án tổ chức giao thông liên tục thay đổi; nhiều đoạn bị thu hẹp làn xe, bố trí rào chắn, biển báo tạm cùng máy móc, nhân lực thi công trên tuyến.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc lưu thông vào ban đêm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông do tầm nhìn hạn chế, người điều khiển phương tiện khó quan sát các biển báo tạm, điểm chuyển hướng và khu vực công trường. Trong khi đó, các phương tiện vẫn lưu thông với tốc độ cao, khiến thời gian xử lý tình huống bị rút ngắn.

Cục Cảnh sát giao thông nhận định, nếu xảy ra sự cố vào ban đêm, công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông cũng gặp nhiều khó khăn hơn so với ban ngày.

Cơ quan này đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án phân luồng từ xa, bố trí đầy đủ lực lượng điều tiết giao thông, hệ thống biển báo, đèn cảnh báo và rào chắn nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian tạm dừng khai thác tuyến đường vào ban đêm.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài hơn 98 km, nối tỉnh Quảng Trị với thành phố Huế, hiện có quy mô 2 làn xe. Dự án mở rộng tuyến cao tốc này lên 4 làn xe được khởi công trong tháng 5/2025 với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Thống nhất đầu tư cao tốc Nha Trang – Đà Lạt theo phương thức PPP

VOV.VN - Ngày 14/5, tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, Tỉnh Khánh Hoà đã thông qua chủ trương triển khai Dự án đường bộ cao tốc Nha Trang – Đà Lạt theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Vì sao vẫn giữ nguyên quy hoạch 12 làn xe cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

VOV.VN - Cục Đường bộ đề xuất giữ nguyên quy mô quy hoạch 10-12 làn xe đối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải dài hạn và phù hợp định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Tuyến cao tốc được xác định là hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với khu vực phía Nam và vùng duyên hải.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn, 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô tải xảy ra lúc 6h sáng nay (14/5) trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, làm 2 người thiệt mạng. Đây là đoạn tuyến cao tốc đang thi công nâng cấp, mở rộng lên 4 làn xe

Cầu cạn hay đường đắp cát: Bài toán chi phí cao tốc ở Đồng bằng sông Cửu Long

VOV.VN - Bộ Xây dựng yêu cầu đánh giá toàn diện giữa phương án cao tốc đắp cát và cầu cạn tại Đồng bằng sông Cửu Long, trong bối cảnh cầu cạn có chi phí cao hơn nhưng mang lại nhiều lợi thế về tiến độ, môi trường và vật liệu xây dựng.

Bị nháy đèn xin vượt, tài xế dừng xe giữa cao tốc để tranh cãi, nhận cái kết đắng

VOV.VN - Chỉ vì nóng giận khi bị xe phía sau liên tục nháy đèn xin vượt, một tài xế ô tô con đã có hành động khiến nhiều người “thót tim” đó là dừng xe ngay giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai để xuống “nói chuyện” phải trái. Kết quả, tài xế này bị lực lượng chức năng xử phạt.

