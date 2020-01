Sân bay Nội Bài khuyến cáo khách đến trước 3 tiếng làm thủ tục dịp Tết

Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, dịp cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sản lượng cất hạ cánh ngày cao nhất đạt khoảng 715 lượt chuyến/ngày (ngày thường trung bình 550 lượt chuyến), tăng 16% so với cao điểm Tết năm 2019; sản lượng hành khách cao nhất đạt khoảng 115.000 lượt khách/ngày (ngày thường trung bình 80.000 lượt khách/ngày), tăng 13% so với Tết Nguyên đán 2019. Lịch bay dịp cao điểm trước Tết rơi vào các ngày từ 15-24/1/2020, cao điểm sau Tết vào ngày 29/1.

Để không bị nhỡ, chậm chuyến trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách nên đến sớm làm thủ tục chuyến bay.

Phía Cảng hàng không Nội Bài khuyến cáo hành khách nên đến trước 3 tiếng đối với các chuyến bay quốc tế, trước 2 tiếng đối với các chuyến bay quốc nội để chủ động làm thủ tục hàng không đồng thời khuyến khích những hành khách không có hành lý ký gửi làm thủ tục check-in online hoặc tự check-in tại hệ thống kiosk checkin tự động đặt tại các khu vực công cộng của nhà ga để tránh ùn tắc tại các khu vực quầy thủ tục.

“Hành khách sau khi hoàn thành thủ tục check-in khẩn trương di chuyển và xếp hàng để nhanh chóng thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh, an ninh soi chiếu và vào khu vực cách ly chờ ra cửa khởi hành, để tránh ùn tắc ở khu vực check-in hay khu vực soi chiếu an ninh,” lãnh đạo Cảng hàng không Nội bài khuyến nghị.

Nhằm ứng phó với tình trạng quá tải đột biến trong các khung giờ cao điểm tại khu vực làm thủ tục tại nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Nội Bài hạn chế người nhà đưa tiễn vào các khung giờ cao điểm trong ngày từ 8-11 giờ sáng và từ 19-23 giờ các buổi tối hằng ngày. Vì vậy, khách đi máy bay nên hạn chế người nhà đưa đón để tránh ùn tắc tại các khu vực công cộng của nhà ga, tạo luồng di chuyến thông thoáng cho chính những hành khách đi tàu bay.

Cảng hàng không Nội Bài đề nghị khách chú ý theo hệ thống biển hiệu, các tờ rơi chỉ dẫn phương tiện vận chuyển công cộng đặt tại hệ thống cây thông tin để lựa chọn cho mình phương tiện vận chuyển phù hợp.

"Khuyến cáo khách sử dụng hệ thống phương tiện nhượng quyền hoạt động tại Cảng như taxi, minibus, bus để tránh rơi vào bẫy mời chào của các đối tượng taxi dù, cò mồi hoạt động trà trộn tại các khu vực công cộng của nhà ga…".

Bên cạnh đó, hành khách nắm vững các quy định an toàn khi đi tàu bay để chuẩn bị hành lý theo đúng quy định, chủ động phối hợp với các bộ phận trong dây chuyền phục vụ hàng không để đẩy nhanh thời gian hoàn thành thủ tục.

Ngoài ra, Cảng hàng không Nội Bài đã rà soát các phương án, kế hoạch, rà soát hệ thống trang thiết bị, hạ tầng đảm bảo hoạt động bay; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh hàng không, an ninh trật tự, an toàn hàng không; tập trung nhân lực tại các vị trí trọng yếu; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ phi hàng không, cam kết và xây dựng kế hoạch cụ thể bảo đảm chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách giai đoạn cao điểm Tết./.