Sân bay Nội Bài rút ngắn thời gian đóng cửa do tác động của bão số 1

Thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, thời gian tạm thời đóng cửa sân bay có sự thay đổi và được điều chỉnh rút ngắn 2 giờ. Dự kiến, các hoạt động tại sân bay sẽ trở lại bình thường vào 18h chiều 18/7 do tác động của cơn bão số 1 (tên quốc tế là Talim).

Trước nhận định của cơ quan chức năng về sức mạnh của cơn bão Talim, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm đối phó với tình huống này. Các biện pháp bao gồm: siết chặt công tác trực điều hành tại các đơn vị; theo dõi sát sao diễn biến cơn bão; dừng tất cả các hoạt động thi công, sửa chữa trong khu bay.

Ảnh: VATM

Ngoài ra, Cảng cũng đã tăng cường kiểm tra các vị trí quan trọng và đảm bảo việc thông cống rãnh và thoát nước trong khu vực sân bay để tránh ngập úng. Các biện pháp khác cũng được áp dụng như neo chặt tàu bay, phương tiện và trang thiết bị phục vụ mặt đất.

Cảng đã chỉ đạo các đơn vị thi công trong khu vực sân bay quản lý chặt chẽ vật liệu, phương tiện và trang thiết bị thi công, nhằm ngăn ngừa gió tác động lên các vị trí phục vụ bay, đồng thời điều hành vị trí đỗ máy bay một cách linh hoạt. Các thông tin liên quan đến các chuyến bay bị ảnh hưởng do bão cũng được cung cấp kịp thời cho hành khách.

Với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách khi đi máy bay, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay đi đến trong khung giờ từ 13h đến 18h ngày 18/7. Do đó, mọi hành khách có chuyến bay trong ngày 18/7/2023 và các ngày tiếp theo cần theo dõi thông tin lịch bay từ hãng hàng không để có sự chuẩn bị và điều chỉnh hành trình.

Trong trường hợp các chuyến bay bị chậm, hủy hoặc hoãn, vì lý do an toàn của hành khách và chuyến bay, Cảng cũng kêu gọi mọi hành khách giữ bình tĩnh và tuân thủ hướng dẫn của các lực lượng chức năng, đồng thời hợp tác để đảm bảo trật tự, an ninh và an toàn tại cảng hàng không và sân bay.

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia và các đơn vị liên quan để cập nhật thông tin và cảnh báo kịp thời cho các đơn vị đang hoạt động tại cảng và các hãng hàng không. Mục tiêu của việc này là triển khai các biện pháp ứng phó và phòng tránh tình huống bất thường có thể xảy ra do diễn biến của cơn bão.

Đồng thời, các hãng hàng không cũng đã điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay có điểm đến/đi qua các sân bay như Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn (Quảng Ninh) và Cát Bi (Hải Phòng). Cụ thể, Bamboo Airways đã hủy 28 chuyến bay đến các sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng của bão và thay đổi lịch khai thác của 104 chuyến bay quốc tế và nội địa.

Chỉ trong ngày 18/7, có tổng cộng 149 chuyến bay và gần 25.000 hành khách của Vietnam Airlines đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Talim. Đối với Hãng hàng không Vietravel Airlines, một số chuyến bay như Hà Nội-Đà Nẵng, Đà Nẵng-Hà Nội và Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh đã phải lùi giờ khởi hành so với lịch trình ban đầu.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã thông báo đến các đơn vị trong ngành hàng không về việc chủ động phòng, chống bão thông qua một Công điện. Cục nhận định rằng các sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và Cát Bi (Hải Phòng) sẽ bị ảnh hưởng gần (bao gồm gió giật mạnh và mưa dông lớn). Sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Thọ Xuân (Thanh Hóa) cũng có thể chịu tác động từ hoàn lưu của cơn bão (bao gồm mưa lớn và gió mạnh)./